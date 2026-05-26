Cảnh báo cháy rừng có thể bùng phát bất cứ lúc nào ở miền Trung 26/05/2026 12:01

(PLO)- Hàng loạt địa phương ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C, trong khi thời tiết khô nóng tiếp tục kéo dài, đẩy nhiều khu vực vào tình trạng báo động cháy rừng.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều nơi tiến sát ngưỡng 40 độ C, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Trước tình hình trên, ngày 26-5, Bộ NN&MT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bộ này cho biết tâm điểm nắng nóng có thể kéo dài là khu vực các tỉnh, TP từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C.

Thực tế, nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt đặc biệt cao như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C; Vinh, Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C; Đồng Hới, Ba Đồn 39,2 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt có thể tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Trước tình hình trên, Bộ NN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo các văn bản chỉ đạo trước đó.

Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; rà soát, bổ sung phương án chữa cháy; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị và hậu cần để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về phòng cháy và chữa cháy rừng. Kiểm soát và hướng dẫn người dân việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là việc đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội và Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để dập lửa nhanh nhất, hạn chế tối đa thiệt hại.

Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.