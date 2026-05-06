Chiều nay và những ngày tới, dự báo TP.HCM tiếp tục có mưa 06/05/2026 12:21

(PLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong hai đến ba ngày tới, tại TP.HCM và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ mưa dông tiếp tục xuất hiện nhiều về chiều tối, có mưa vừa, mưa to, nắng nóng suy giảm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết ngày 6-5 tại TP.HCM và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ ban ngày trời nắng, nắng nóng vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Về chiều và tối, mây dông phát triển gây mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chiều và tối 6-5, mây dông phát triển gây mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Ảnh: NC

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, tại TP.HCM và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ mưa dông tiếp tục xuất hiện nhiều về chiều tối, có mưa vừa, mưa to, nắng nóng suy giảm.

Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí là mưa đá hoặc mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn.

"Sau thời gian nắng mạnh, mưa dông rất dễ kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Khi mưa dông kéo đến gió mạnh nổi lên, nhiệt độ giảm nhanh, là lúc rất dễ xảy lốc, sét.

Ngoài ra, trưa chiều trời nắng nóng, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và các bệnh về tim mạch. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng"- khuyến cáo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.