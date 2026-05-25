TP.HCM 'chốt' thời hạn bồi thường, bàn giao mặt bằng nhiều dự án lớn 25/05/2026 16:14

(PLO)- Theo kế hoạch, vốn bồi thường năm 2026 đã giao ở TP.HCM là 33.685,97 tỉ đồng, đến nay TP đã giải ngân khoảng 13.414,44/33.685,97 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 39,82% kế hoạch.

Tính đến giữa tháng 5-2026, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng tại TP.HCM đang ghi nhận những chuyển biến tích cực nhờ phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ".

40/165 dự án đã và đang bàn giao mặt bằng

Theo báo cáo của Sở NN&MT TP.HCM, tính đến ngày 11-5, TP.HCM có 185 dự án thực hiện trong năm 2026. Đến nay, có 165 dự án đã được giao vốn bồi thường trong năm 2026 và 20 dự án trọng điểm mới dự kiến sẽ giao vốn bồi thường trong năm 2026.

Trong 165 dự án đã giao vốn bồi thường có 40/165 dự án đã và đang bàn giao mặt bằng; 79/165 dự án đã và đang thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành các quyết định thu hồi đất; 23/165 dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang tổ chức đo đạc, kiểm đếm; 23/165 dự án đang lập kế hoạch đo đạc, kiểm đếm.

Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng Rạch Xuyên Tâm. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó, có 20 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 143.705,14 tỉ đồng, trong đó vốn bồi thường năm 2026 đã giao 16.481,93 tỉ đồng, đã giải ngân 7.636,47 tỉ đồng, tỉ lệ 46,33% bao gồm:

Sáu dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư 37.100,33 tỉ đồng. Vốn bồi thường năm 2026 giao 11.372 tỉ đồng, đã giải ngân 3.500,87 tỉ đồng, tỉ lệ 30,78% .

14 dự án PPP và dự án theo Luật Đầu tư chuyển tiếp, với tổng mức đầu tư 106.604,81 tỉ đồng, vốn bồi thường giao 5.109,93 tỉ đồng, đã giải ngân 4.135,6 tỉ đồng, tỉ lệ 80,93%.

Các dự án PPP và vốn đầu tư tư như: Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc đã ban hành 848/848 thông báo thu hồi đất, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2026 và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư dự án;

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa đã ban hành 3.919/4.866 thông báo thu hồi đất, đã kiểm đếm 2.122/4.866 hồ sơ, tỉ lệ 43,43%. Sở sẽ tiếp tục khẩn trương thực hiện các trường hợp còn lại, đo đạc kiểm đếm trong tháng 5. Đồng thời thực hiện các bước theo theo trình tự thủ tục quy định, dự kiến hoàn thành trong tháng 10, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 TP đang khẩn trương trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trong quý II-2026 ban hành Thông báo thu hồi đất để triển khai bồi thường hỗ trợ, tái định cư và quý IV phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư, tiến hành chỉ trả cho người dân.

Tỉ lệ giải ngân tăng

Theo đánh giá của Sở NN&MT TP.HCM, từ tháng 3-2026 đến ngày 11-5 tổng số tiền đã giải ngân tăng 5.451,56 tỉ đồng và tỉ lệ giải ngân tăng 16,77%.

Theo ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, tỉ lệ giải ngân vốn bồi thường có tăng do nhiều nguyên nhân.

Trong đó, với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo UBND TP, Sở NN&MT và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên, trực tiếp làm việc tại các xã, phường, đặc khu nơi có dự án theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ". Qua đó kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc địa phương nơi.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, TP đưa ra mục tiêu cụ thể trong năm 2026 trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể, TP phấn đấu số tiền giải ngân bồi thường giải phóng mặt bằng đạt khoảng 120 ngàn tỉ đồng.

Vốn đầu tư công khoảng 44 ngàn tỉ đồng, trong đó giải ngân trong tháng 6 đạt 50% trở lên; phấn đấu đến tháng 9 đạt từ 90% trở lên.

TP cũng phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án như dự án thành phần 2 bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến Vành đai 2 TP, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1); dự án thành phần 1 bồi thường, hỗ trợ, tái định Vành đai 2 TP, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2); dự án đường Vành đai 4 TP.HCM; dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM – Long Thành, Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài...