20 bước bồi thường, tái định cư dự án đường Vành đai 4 TP.HCM 05/05/2026 22:03

(PLO)- Với quy trình 20 bước cụ thể, TP.HCM quyết tâm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho dự án đường Vành đai 4.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận TP.HCM thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM.

Theo kế hoạch, việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm 20 bước.

Cụ thể: xây dựng Kế hoạch thu hồi đất của dự án; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi; thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; xác định giá đất cụ thể để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành Thông báo thu hồi đất, niêm yết và trao Thông báo thu hồi đất cho các trường hợp bị ảnh hưởng trong dự án; tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác định nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Tiến độ thực hiện các thành phần 1-3, dự án thành phần 1.

UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các sở, ban, ngành và UBND các xã Hiệp Phước, Nhuận Đức, Tân An Hội, Châu Pha, Châu Đức và các phường Tân Thành, Bình Dương, Hòa Lợi, Long Nguyên, Tây Nam, Thới Hòa, Bình Cơ, Tân Uyên, Vĩnh Tân; xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên trong việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án. Các đơn vị phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Nhà nước.

Tiến độ thực hiện dự án thành phần 1-1, 1-5.

Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời nghiên cứu, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.