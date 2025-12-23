TP.HCM dự kiến khởi công Vành đai 4 dài hơn 200 km vào năm 2026 23/12/2025 20:09

(PLO)- Dự án Vành đai 4 TP.HCM đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng trong năm 2026 để khởi công xây dựng và hoàn thành toàn tuyến vào 2028.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP về kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM.

Theo dự thảo kế hoạch, UBND TP.HCM sẽ là đầu mối theo dõi tổng thể dự án. UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh cùng chịu trách nhiệm triển khai các dự án thành phần trên địa bàn.

Ở nhóm dự án thực hiện theo hình thức đầu tư công dự kiến hoàn thành khảo sát và lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 11, thẩm định báo cáo và phê duyệt dự án vào tháng 12. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ bắt đầu từ tháng 2-2026 với tiến độ bàn giao mặt bằng dự kiến đến tháng 6-2026 đạt tối thiểu 70%, tháng 9-2026 đạt 90% và hoàn tất toàn bộ trong năm 2026.

Ở nhóm này, Vành đai 4 dự kiến khởi công chậm nhất vào tháng 6-2026 và hoàn thành vào quý I-2028.

Nhóm dự án theo hình thức đối tác công tư sẽ khảo sát nhà đầu tư trước tháng 3-2026, lựa chọn và ký hợp đồng BOT vào tháng 6-2026, khởi công vào tháng 9-2026 và dự kiến hoàn thành vào Quý II-2028.

Phối cảnh Vành đai 4.

UBND TP.HCM sẽ chủ trì phối hợp với các địa phương để thống nhất khung tiêu chuẩn, các giải pháp kỹ thuật, thiết kế chung đảm bảo đồng bộ, chất lượng và thẩm mỹ trên toàn tuyến. Đồng thời thống nhất đơn giá bồi thường tại các khu vực giáp ranh và nội dung chung liên quan đến dự án PPP cũng như các vấn đề chung khác của toàn dự án.

Dự án Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài hơn 200 km, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 120.412 tỉ đồng. Trong đó, đoạn đi qua Bình Dương dài 48 km đã khởi công hồi tháng 6-2025. Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 312,54 hecta, ảnh hưởng 1.449 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, dự kiến bố trí tái định cư cho 300 trường hợp. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 4 làn xe cao tốc, nhưng công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện cho 8 làn xe.

Khi hoàn thành, Vành đai 4 sẽ tạo trục kết nối chiến lược Đông Nam Bộ - Tây Nam Bộ - Tây Nguyên, giúp lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp, đô thị và cảng biển nhanh chóng, đồng thời tối ưu kết nối với sân bay Long Thành, các cảng quốc tế và mở ra không gian phát triển mới, gia tăng giá trị quỹ đất, thúc đẩy công nghiệp, logistics và đô thị hóa các tỉnh trong vùng.

Tuyến đường cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho luồng xe từ Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 tiếp cận các cảng ở Tây Ninh và Hiệp Phước, góp phần giảm ùn ứ giao thông. Vành đai 4 được đánh giá là dự án chiến lược, không chỉ nâng cấp hạ tầng mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho toàn vùng.