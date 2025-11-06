TP.HCM đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành 06/11/2025 14:21

(PLO)- TP.HCM chỉ đạo giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm khu vực Bình Dương.

Theo đó, các đơn vị liên quan đã có báo cáo về các khó khăn, vướng mắc, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm. Đơn cử như dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn;

Dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Dương cùng một số dự án khác.

Phối cảnh Vành đai 4.

Dự án đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua địa bàn Bình Dương (cũ) có chiều dài tuyến 45,7km. Diện tích đất thu hồi 334,1 hecta, ảnh hưởng đến 1.616 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; dự kiến bố trí tái định cư cho 252 trường hợp. Dự án Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài hơn 200 km, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 120.412 tỉ đồng. Trong đó, đoạn đi qua Bình Dương dài 48 km. Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 312,54 hecta, ảnh hưởng 1.449 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, dự kiến bố trí tái định cư cho 300 trường hợp.

UBND TP.HCM nhận định công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia rất phức tạp. Các địa phương phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong người dân.

Bên cạnh đó phải bố trí lực lượng theo dõi, bám sát để kịp thời phát hiện, có hướng xử lý các thành phần, đối tượng cố ý tác động, gây ảnh hưởng đến người có đất bị thu hồi thực hiện các dự án.

Về kiến nghị của UBND phường Bình Cơ liên quan đến 32 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành mà diện tích đất còn lại sau thu hồi không có đường đi, đường gom, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp rà soát, hướng dẫn phường thực hiện, đề xuất UBND TP xem xét giải quyết.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương giải quyết vướng mắc về thuê đơn vị tư vấn, nguồn kinh phí thuê tư vấn để thực hiện xác định giá đất, thuê tư vấn xác định giá đất bồi thường dự án đi qua nhiều địa phương. Cạnh đó là giải quyết vướng mắc về thiếu nhân sự có chuyên môn tham gia hội đồng thẩm định giá đất, về bồi thường nhà, công trình.

Về công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 (đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn), đến nay tiến độ thực hiện trình thẩm định bản vẽ khu vực Bến Cát vẫn còn nhiều hạn chế, rất chậm và không theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

TP yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Cát phải nghiêm túc nhìn nhận và xác định trách nhiệm, đồng thời huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, rà soát tổng thể các phương án, chủ trương của 3 địa phương trước khi sắp xếp. Trên cơ sở đó, trung tâm đề xuất phương án tối ưu, tham mưu UBND TP.HCM ban hành chính sách thống nhất, tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm ổn định đời sống người dân. Việc này phải hoàn thành, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 10-11.