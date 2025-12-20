Điều chỉnh thời gian cho phép lưu thông trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang 20/12/2025 13:37

(PLO)- Do cần thời gian dọn dẹp mặt bằng, giải thể thiết bị trên công trường và kiểm tra điều kiện khai thác, BQL dự án Mỹ Thuận lùi thời gian khai thác cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang.

Ngày 20-12, BQL dự án Mỹ Thuận đã ra thông tin báo chí điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác tại dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau).

Cụ thể, đơn vị cho biết hôm qua (ngày 19-12), đơn vị thông tin báo chí đưa vào khai thác sử dụng đoạn Cần Thơ - Hậu Giang lúc 9 giờ hôm nay.

Điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đến 9 giờ ngày 22-12. Ảnh: CHÂU ANH

Tuy nhiên, do cần thời gian dọn dẹp mặt bằng, giải thể thiết bị trên công trường và kiểm tra điều kiện khai thác, Ban điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác. Theo đó, dự kiến sẽ đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang vào lúc 9 giờ ngày 22-12.

Lộ trình lưu thông như sau:

Từ TP Cần Thơ các phương tiện di chuyển theo tuyến Quốc lộ 91B (tuyến Nam Sông Hậu) theo hướng về Cảng Cái Cui (phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Khi đến vòng xoay (đường vào Cảng Cái Cui), các phương tiện rẽ phải vào tuyến nối cao tốc tại nút giao IC2. Sau đó, lưu thông đến nút giao IC5 (thuộc xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) rồi đi theo tuyến nối ra Quốc lộ 61B.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện đi vào cao tốc tại nút giao IC5, sau đó, di chuyển trên cao tốc đến nút giao IC2 ra vòng xoay Quốc lộ 91B.

Đơn vị cũng lưu ý các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ tối đa 80km/giờ và tối thiểu 60km/giờ; riêng tốc độ tại các nhánh thuộc nút giao tối đa 40km/giờ.

Các loại phương tiện bao gồm xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được lưu thông trên cao tốc.