Khánh thành, thông xe kỹ thuật cao tốc Cần Thơ – Cà Mau 19/12/2025 10:54

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đặc biệt nhấn mạnh, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khánh thành tuyến chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL nói chung, Cần Thơ nói riêng.

Sáng 19-12, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội đến dự lễ. Ảnh: Châu Anh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến dự lễ khánh thành. Ảnh: CHÂU ANH

Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và An Giang.

Dự án có chiều dài tuyến chính gần 111km và hơn 25km tuyến nối, tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỉ đồng, được khởi công tháng 1-2023, quy mô xây dựng tuyến cao tốc giai đoạn phân kỳ đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền 17m.

Chia sẻ cùng phóng viên PLO, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đặc biệt nhấn mạnh, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khánh thành tuyến chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL nói chung, Cần Thơ nói riêng.

Từ trái qua, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tham dự tại buổi lễ. Ảnh: CHÂU ANH

Bên cạnh ý nghĩa hoàn thành mục tiêu cả nước có ít nhất 3.000 km đường cao tốc trong năm 2025, dự án còn tăng cường khả năng liên kết vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ với các địa phương khu vực ĐBSCL. Đặc biệt mở ra nhiều không gian phát triển mới cho TP Cần Thơ.

“TP Cần Thơ sẽ tận dụng lợi thế, có quy hoạch kết nối vào các nút giao của cao tốc, để khi các dự án cao tốc hoàn thành, TP sẽ khai thác ngay hệ thống đường giao thông kết nối để thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương. TP sẽ quy hoạch và bố trí các không gian phát triển mới, như khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị dọc theo tuyến cao tốc, từ đó thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao hiệu quả sử dụng đất” – ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hiện trường, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi đưa vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng nhất là đối với Cà Mau, tỉnh cực Nam của Tổ quốc.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sáng nay.

“Người dân, doanh nghiệp và chính quyền Cà Mau luôn mong mỏi ngày hoàn thành con đường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa phục vụ cho công tác phát triển sản xuất và đi lại sinh hoạt của người dân.

Cùng với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cầu vượt biển từ Đất Mũi đi Cảng Hòn Khoai còn mở ra cơ hội mời gọi đầu tư đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tiềm năng đến với vùng đất Cà Mau” - Chủ tịch tỉnh Cà Mau bày tỏ.