Thủ tướng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi 28/12/2025 15:54

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị huy động lực lượng, thiết bị; áp dụng các biện pháp thi công và công nghệ tiên tiến; triển khai đồng loạt các dự án cả trên biển và đất liền.

Sáng 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã bay khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh biển đảo khu vực Cà Mau. Cạnh đó, kiểm tra, động viên, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai một số dự án hạ tầng chiến lược, được xây dựng theo lệnh khẩn cấp tại tỉnh Cà Mau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra tiến độ thi công tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Ảnh: TTXVN

Tại khu vực Đất Mũi, tỉnh Cà Mau hiện đang triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược quan trọng,như: tuyến giao thông ra Đảo Hòn Khoai; dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước - Đất Mũi; cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Trong đó, dự án tuyến giao thông ra Đảo Hòn Khoai dài hơn 18km, tổng mức đầu tư 25.774 tỉ đồng; dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước - Đất Mũi tổng chiều dài 81km, tổng mức đầu tư gần 60.000 tỉ đồng; dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tổng mức đầu tư gần 16.000 tỉ đồng.

Các dự án này được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện xây dựng theo lệnh khẩn cấp, để bảo đảm nhiệm vụ cấp bách. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đã cơ bản hoàn thành, hiện 1.646 hộ dân đã nhường đất cho các dự án, tổng diện tích hơn 700ha.

Các đơn vị thi công gồm Binh đoàn 12, Binh đoàn 11, Tổng Công ty 319, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô… đã huy động hơn 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân và gần 1.000 thiết bị, máy móc trên các công trường để thúc đẩy thi công các dự án. Tiến độ triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra; giải ngân đạt hơn 14.000 tỉ đồng, dự kiến hết năm giải ngân đạt 15.000 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà công nhân thi công tại điểm đầu xây dựng tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai (ảnh trái); Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà người dân tại điểm đầu xây dựng tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai (ảnh phải). Ảnh: TTXVN

Đến thăm và tặng quà lực lượng thi công và người dân tại điểm đầu xây dựng tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, gửi lời cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án. Thủ tướng cũng đánh giá cao các lực lượng thi công đã nỗ lực bám công trường, khắc phục khó khăn về địa hình, địa chất, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị huy động lực lượng, thiết bị; áp dụng các biện pháp thi công và công nghệ tiên tiến; triển khai đồng loạt các dự án cả trên biển và đất liền. Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án, phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động; không chia nhỏ dự án; không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Làm việc với các bộ, ngành, cơ quan và tỉnh Cà Mau ngay tại Bộ Chỉ huy tiền phương các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc tại đảo Hòn Khoai ngày 19-11 và các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại Cà Mau và đảo Hòn Khoai.

Thủ tướng cũng hoan nghênh Bộ Quốc phòng, chỉ sau sáu tháng, từ trên cao quan sát thấy các công trình đã định hình trên thực địa; tỉnh Cà Mau đã giải phóng mặt bằng với thời gian kỷ lục; đặc biệt Thủ tướng cảm ơn người dân tỉnh Cà Mau đã nhường đất cho các dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các đơn vị báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo sinh kế, tái định cư… để người dân đã nhường đất cho các dự án có cuộc sống tốt hơn, ít nhất là bằng với trước, năm sau tốt hơn năm trước.

Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị thiết kế thêm các nút giao, điểm dừng nghỉ tại các dự án giao thông, nhất là tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, để khai thác phát triển du lịch, để các công trình này không chỉ là công trình giao thông mà còn là sản phẩm du lịch.

“Đây là những công trình xây dựng trong tình trạng khẩn cấp, đề nghị Bộ Quốc phòng huy động thêm lực lượng của Quân khu 9 hỗ trợ các lực lượng thi công để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với TP Cần Thơ và tỉnh An Giang cấp các mỏ cát, mỏ đá cho đơn vị thi công phục vụ đủ vật liệu xây dựng cho các dự án” Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

Đối với các đơn vị thi công, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp; vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; chỉ bàn làm, không bàn lùi". Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công đường bộ cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau hoàn thành trước 31-1-2026 để hoàn thành toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và tới đây thông tuyến tới Đất Mũi ra Hòn Khoai.

Đối với các kiến nghị của tỉnh Cà Mau, Thủ tướng thống nhất triển khai chống sạt lở, xâm thực bờ biển Cà Mau; xây dựng tuyến giao thông kết nối hai khu vực trung tâm tỉnh sau hợp nhất (trung tâm Cà Mau và Bạc Liêu cũ). Từ đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh nghiên cứu triển khai kết hợp giữa kè đê, làm đường, lấn biển theo phương thức hợp tác công tư, những đoạn xung yếu thì làm dự án đề xuất đầu tư công.