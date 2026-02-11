Giang hồ xứ Thanh Ý 'ẻng' bị phạt 45 tháng tù 11/02/2026 16:17

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng") tổng cộng 45 tháng tù cho hai tội bắt giữ người trái pháp luật và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên...

Mới đây, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Quốc Ý (tức Ý “ẻng”) cùng các đồng phạm, về các tội bắt giữ người trái pháp luật, đánh bạc và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 15-8-2024, Bùi Quốc Ý cùng một số người đã có hành vi bắt giữ, hành hung trái pháp luật anh KDT là cộng tác viên chuyên trang Pháp luật Plus (Báo Pháp luật Việt Nam).

Cụ thể, khi anh T đến Công ty Bất động sản Đạt - Ý để liên hệ làm việc theo giấy giới thiệu của tòa soạn, các đối tượng đã đóng cửa khống chế, dùng tay chân đánh nạn nhân và ép đưa nạn nhân đi nhiều địa điểm khác nhau nhằm đe dọa, dằn mặt.

Cáo trạng nhận định hành vi của các đối tượng xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của một số bị cáo, với tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn 26 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: ĐT

Ngoài ra, bị cáo Bùi Quốc Ý cùng một số bị cáo khác còn bị truy tố về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên do tổ chức khai thác đất vượt ranh giới, vượt công suất cho phép tại dự án Trại gà giống Xuân Phú.

Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 5,6 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên, môi trường và ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Ý - kẻ cầm đầu vụ án 15 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật và 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt 45 tháng tù, đồng thời phạt tiền 200 triệu đồng.

Đối với các bị cáo khác, HĐXX tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù đến 24 tháng tù về các tội bắt, giữ người trái pháp luật và đánh bạc, tùy theo tính chất, mức độ và vai trò của từng bị cáo trong các vụ án.