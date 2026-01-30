Sắp xét xử nhóm giang hồ xứ Thanh Ý “ẻng” với nhiều tội danh 30/01/2026 14:44

(PLO)- Trùm giang hồ Bùi Quốc Ý (tức Ý “ẻng”) ở Thanh Hóa cùng 11 bị cáo khác bị xét xử về các tội bắt giữ người trái pháp luật, đánh bạc và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Dự kiến ngày 3-2 tới đây, TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Bùi Quốc Ý (45 tuổi, tức Ý “ẻng”, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và 11 bị cáo khác về các tội bắt giữ người trái pháp luật, đánh bạc và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng, ngày 15-8-2024, anh Khuất Duy T là cộng tác viên chuyên trang pháp luật của một tớ báo – khi đang tác nghiệp theo phân công, có giấy giới thiệu hợp lệ, đã đến Công ty Bất động sản Đạt – Ý làm việc thì bị Bùi Quốc Ý cùng 7 đối tượng khác đóng cửa khống chế.

Hàng chục cảnh sát thi hành lệnh khám xét nơi ở của Bùi Quốc Ý chiều ngày 15-7-2025. Clip: NP

7 đối tượng khác cùng tham gia với Bùi Quốc Ý gồm Đào Duy Dũng (33 tuổi, tức Dũng “Cà Mau”), Trần Văn Cường (30 tuổi, tức Cường “trắng”), Lê Đức Anh (44 tuổi), Lê Đăng Trung (42 tuổi, tức Trung “đơ”), Nguyễn Quốc Đông (44 tuổi, tức Đông “tà”) và Bùi Khắc Phan (38 tuổi), đều trú tại Thanh Hóa.

Tại trụ sở Công ty Bất động sản Đạt – Ý, nhóm này đã dùng tay chân đấm, đá anh T. Sau đó, Bùi Khắc Phan giật điện thoại của anh T để kiểm tra và phát hiện anh T được Phùng Bá D. (45 tuổi, ngụ phường Hạc Thành) thuê viết bài liên quan đến Bùi Quốc Ý.

Cùng thời điểm, Nguyễn Quốc Đông lấy chiếc bút ghi âm của anh T để trên bàn đưa cho Ý “ẻng” kiểm tra, bẻ thẻ nhớ rồi vứt vào sọt rác, không trả lại cho anh T.

Cảnh sát khám xét biệt thự của đại ca giang hồ Ý "Ẻng" ở Thanh Hóa. Ảnh: NP

Chưa dừng lại, Bùi Quốc Ý cùng đồng phạm tiếp tục khống chế, đưa anh T đến gặp anh D (cách nhà Ý khoảng 2,5km). Tại đây, Ý “ẻng” và các đối tượng chửi bới, đe dọa, dằn mặt anh D với mục đích không được nhờ báo chí viết bài về Bùi Quốc Ý. Sau đó, nhóm này yêu cầu anh T xin lỗi mới cho về.

Do lo sợ hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm đối tượng, anh T. đã rời Thanh Hóa ra Hà Nội và không dám trình báo sự việc với cơ quan công an. Anh T. cũng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kết quả chỉ bị sưng nề bên ngoài, không tổn thương nội tạng.

Về hành vi đánh bạc, cáo trạng xác định ngày 24-9-2021, Nguyễn Quốc Đông cùng Phạm Văn Đức đã đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá trận Greuther Furth gặp Bayern Munich tại giải Bundesliga, diễn ra rạng sáng 25-9-2021. Hai người bắt 3 kèo với tổng số tiền đánh bạc hơn 26,2 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cuối năm 2023, Phùng Quang Nghênh (54 tuổi, ngụ phường Đông Quang), Phùng Ngọc Hải (45 tuổi, ngụ phường Hạc Thành) cùng Bùi Quốc Ý thống nhất để Công ty CP Đầu tư Minh Phúc do Phùng Quang Nghênh làm chủ tịch HĐQT làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất.

Ngày 27-6-2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Công ty CP Đầu tư Minh Phúc Group khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng tại khu vực dự án Trại gà giống Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (cũ), với diện tích hơn 80.600m², khối lượng được phép khai thác hơn 907.000m³, thời hạn đến ngày 1-3-2026.

Bùi Quốc Ý cùng 7 đồng phạm bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: CATH cung cấp

Từ khi được cấp phép đến lúc bị phát hiện, nhóm này đã khai thác tổng cộng hơn 1,2 triệu m³ đất, vượt mức cho phép hơn 114.800m³, trong đó có phần khai thác ngoài ranh giới mỏ, thu lợi bất chính trên 5,6 tỉ đồng.

Trước đó, PLO đưa tin ngày 20-7-2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chi tiết về chuyên án đặc biệt triệt phá đường dây tội phạm tinh vi bắt giữ trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh do Ý “Ẻng” cầm đầu hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp.

Cùng bị bắt với Bùi Quốc Ý, còn có 7 “đàn em” thân cận khác là Bùi Khắc Phan, Lê Đăng Trung, Trịnh Tuấn Anh, Lê Đức Anh, Trần Văn Cường, Nguyễn Quốc Đông và Đào Duy Dũng là đồng phạm về tội bắt, giữ người trái pháp luật quy định tại Điều 157 BLHS.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang nhanh chóng thu thập tài liệu về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế của Bùi Quốc Ý và đồng bọn như khai thác khoáng sản, mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, quây thầu, vây thầu…