Lý do trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh Ý 'Ẻng' bị bắt cùng 7 'đàn em' 20/07/2025 20:33

(PLO)- Trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh Bùi Quốc Ý tức Ý “Ẻng” bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ cùng 7 “đàn em” để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật...

Chiều 20-7, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin cụ thể về chuyên án đặc biệt triệt phá đường dây tội phạm tinh vi bắt giữ trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh do Ý “Ẻng” cầm đầu hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp.

Cùng bị bắt với Bùi Quốc Ý, còn có 7 “đàn em” thân cận khác là Bùi Khắc Phan, Lê Đăng Trung, Trịnh Tuấn Anh, Lê Đức Anh, Trần Văn Cường, Nguyễn Quốc Đông và Đào Duy Dũng là đồng phạm về tội bắt, giữ người trái pháp luật quy định tại Điều 157 BLHS.

Video: Hàng chục cảnh sát thi hành lệnh khám xét nơi ở của Bùi Quốc Ý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đang củng cố tài liệu về hành vi cướp tài sản của Bùi Quốc Ý cùng đồng bọn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang nhanh chóng thu thập tài liệu về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế của Bùi Quốc Ý và đồng bọn như khai thác khoáng sản, mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, quây thầu, vây thầu…

Trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh Bùi Quốc Ý - tức Ý "Ẻng" tại cơ quan công an.

Trước đó, 1 người dân tại Thanh Hóa tên PBD nhận thấy Công ty bất động sản Đạt - Ý lấn chiếm hành lang công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống khu dân cư. Ngay sau đó, người đàn ông tên D đã liên hệ cung cấp thông tin cho anh KDT - là một cộng tác viên báo chí để thu thập thông tin và viết bài phản ánh về sai phạm.

Sau đó, trong lần tiếp xúc đầu tiên tại văn phòng của Công ty Đạt - Ý, anh T đã bị 8 đối tượng hung hãn, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quốc Ý đánh đập tàn bạo, kèm theo những lời tra khảo, đồng thời ép anh T. khai thông tin về người đứng sau.

Chúng cướp điện thoại, máy tính xách tay và toàn bộ tài liệu của anh T; đồng thời khống chế anh và đưa anh đến tận nhà anh D để đe dọa dằn mặt. Trước sự hành hung tàn nhẫn của các đối tượng côn đồ, anh T buộc phải cúi đầu xin lỗi để được thả về.

Bùi Quốc Ý cùng 7 đồng phạm bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Sau khi nhận được thông tin tố giác tội phạm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Tô Anh Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) và Đại tá Trịnh Văn Giang (Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa), Phòng Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án đặc biệt, mở cuộc truy quét nhằm triệt phá một đường dây tội phạm tinh vi do Bùi Quốc Ý (tức Ý “Ẻng”) cầm đầu.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội khác của các bị can và các đối tượng có liên quan.