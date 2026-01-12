Thủ tướng Đan Mạch nói về 'thời khắc quyết định' với Greenland 12/01/2026 08:42

(PLO)- Thủ tướng Đan Mạch nói rằng tranh chấp Greenland đã đến “thời khắc quyết định”, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái gợi ý khả năng dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.

Ngày 11-1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng nước này đang đối mặt một “thời khắc quyết định” trong cuộc đấu ngoại giao liên quan đảo Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa gợi ý khả năng dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực này, theo hãng tin AFP.

“Đang tồn tại một cuộc xung đột liên quan Greenland. Đây là một thời khắc quyết định” - bà Frederiksen nói, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ xoay quanh tương lai trước mắt của Greenland.

Trên Facebook, Thủ tướng Đan Mạch khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các giá trị của mình, ở bất cứ nơi nào cần thiết, kể cả tại Bắc Cực. Chúng tôi tin vào luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của các dân tộc”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: europa.eu

Đức và Thụy Điển đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch trước những tuyên bố mới nhất của ông Trump về hòn đảo này.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson lên án lời lẽ đe dọa của Mỹ, sau khi ông Trump lặp lại rằng Washington “sẽ làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không”.

“Thụy Điển, các nước Bắc Âu, các quốc gia Baltic và nhiều nước lớn ở châu Âu đứng cùng phía với những người bạn Đan Mạch của chúng tôi” - ông Kristersson phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở TP Salen (Thuỵ Điển), nơi có sự tham dự của tướng Mỹ đang phụ trách vấn đề NATO.

Theo Thủ tướng Thụy Điển, việc Mỹ tiếp quản Greenland, vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản, sẽ là “một sự vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ khuyến khích các quốc gia khác hành động theo cách tương tự”.

Tại hội nghị ở Thụy Điển, Tướng Alexus Grynkewich - Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu - cho biết các nước thành viên đang thảo luận về quy chế của Greenland.

Vị tướng này nói thêm rằng dù “chưa có mối đe dọa tức thời” đối với lãnh thổ NATO, tầm quan trọng chiến lược của Bắc Cực đang gia tăng nhanh chóng.

Ông Grynkewich cho biết ông không bình luận về “khía cạnh chính trị của những phát ngôn gần đây”, song xác nhận các cuộc trao đổi về Greenland đang diễn ra tại Hội đồng Bắc Đại Tây Dương.

Đức cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland trước các cuộc thảo luận sắp tới tại Washington.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức, trước khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 12-1, Ngoại trưởng Đức Johann Wadehpul sẽ có các cuộc làm việc tại Iceland nhằm bàn về “những thách thức chiến lược của vùng Viễn Bắc”.

“Lợi ích chính đáng của tất cả các đồng minh NATO, cũng như của người dân sinh sống tại khu vực Bắc Cực, phải được đặt ở vị trí trung tâm trong các cuộc thảo luận của chúng ta” - ông Wadehpul nhấn mạnh.