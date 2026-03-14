Iran tuyên bố nắm quyền kết thúc chiến sự, ra điều kiện với Mỹ, cảnh báo Ukraine; Mỹ cập nhật thông tin đánh đảo Kharg 14/03/2026 20:36

(PLO)- Iran nói việc kết thúc chiến sự 'nằm trong tay Tehran'; 2 tàu Ấn Độ an toàn đi qua eo biển Hormuz; Mỹ cập nhật thông tin về đòn đánh đảo Kharg.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Iran nói việc kết thúc chiến sự 'nằm trong tay Tehran', ra 2 điều kiện với Mỹ

Ông Mohsen Rezaee - cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và hiện là Thư ký Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran - tuyên bố rằng việc chấm dứt chiến tranh nằm trong tay Tehran, đài RT đưa tin ngày 14-3.

Ông Rezaee cho rằng an ninh khu vực sẽ không thể được bảo đảm nếu Mỹ không rút khỏi Vịnh Ba Tư, đồng thời quyền kiểm soát eo biển Hormuz cần được trao cho các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Iran và Oman, hai nước nằm ở hai bờ của tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Mohsen Rezaee - cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và hiện là Thư ký Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran. Ảnh: AAWSAT

“Việc chấm dứt cuộc chiến nằm trong tay chúng ta. Chúng tôi chỉ tính đến việc kết thúc chiến tranh khi thu hồi toàn bộ những tổn thất từ Mỹ (tức yêu cầu Mỹ bồi thường đầy đủ - RT). Thứ hai, chúng tôi phải đạt được sự bảo đảm 100% cho tương lai, điều không thể có nếu Mỹ không rút khỏi Vịnh Ba Tư” - ông Rezaee nói.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Rezaee.

Trước đó, ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đang muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ, song nhấn mạnh rằng đó “không phải là thỏa thuận mà tôi có thể chấp nhận”.

Mỹ cập nhật thông tin về đòn đánh đảo Kharg

Ngày 14-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phá hủy 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran trong cuộc tấn công đêm 13-3, theo đài CNN.

CENTCOM mô tả đây là “cuộc tấn công chính xác quy mô lớn” nhằm vào hòn đảo này. Viết trên mạng xã hội X, cơ quan này cho biết cuộc không kích đã phá hủy các cơ sở lưu trữ thủy lôi hải quân, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác.

Đòn đánh của Mỹ vào đảo Kharg của Iran ngày 13-3. Ảnh: CENTCOM

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran, đồng thời không gây ảnh hưởng hạ tầng dầu mỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho rằng cuộc chiến với Iran đang bước vào “giai đoạn mang tính quyết định”, đồng thời ca ngợi các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào những mục tiêu mà Washington mô tả là cơ sở quân sự trên đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu của Iran.

Trước đó, một quan chức Iran cho biết hoạt động xuất khẩu dầu từ đảo Kharg vẫn diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.

Theo các hãng thông tấn IRNA và Tasnim, vị quan chức này nói rằng việc xuất khẩu từ đảo Kharg đang “diễn ra đầy đủ”, đồng thời hoạt động của các công ty dầu khí tại đây vẫn tiếp tục như thường lệ.

Đảo Kharg là nơi xuất khẩu hơn 90% lượng dầu của Iran ra thị trường quốc tế.

Ngoài ra, ngày 14-3, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Iran - ông Khatam al-Anbiya cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các cảng và cầu cảng ở UAE sau các cuộc không kích của Mỹ vào đảo Kharg, theo tờ Tehran Times.

“Chúng tôi kêu gọi người dân Hồi giáo tại UAE và những người đang sinh sống tại đây rời khỏi các cảng, cầu cảng và những nơi ẩn náu của lực lượng Mỹ trong các thành phố của UAE, nhằm tránh nguy cơ bị ảnh hưởng” - tuyên bố nêu.

Không lâu sau đó, CNN đưa tin các cột khói bốc lên từ cảng Fujairah (UAE) - vốn tiếp nhận và trung chuyển hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày.

Văn phòng Truyền thông của Tiểu vương quốc Fujairah cho biết đám cháy bùng phát khi các mảnh vỡ từ một UAV bị đánh chặn rơi xuống, song không có thương vong.

Dẫn các nguồn thạo tin, các hãng Reuters và Bloomberg cho biết một số hoạt động bốc xếp dầu tại UAE đã bị tạm dừng sau vụ việc. Tuy nhiên, tuyên bố của Văn phòng Truyền thông Fujairah không đề cập việc gián đoạn hoạt động bốc xếp dầu.

2 tàu Ấn Độ an toàn đi qua eo biển Hormuz

Ngày 14-3, Đại sứ Iran tại Ấn Độ Mohammad Fathali cho biết Tehran đã cho phép một số tàu của Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz, song không nêu rõ có bao nhiêu tàu được phép di chuyển, theo hãng tin Al Jazeera.

Động thái trên được xem là ngoại lệ hiếm hoi, trong bối cảnh Iran phần lớn đã hạn chế lưu thông hàng hải qua tuyến đường này giữa lúc căng thẳng đang diễn ra với Mỹ và Israel.

Cùng ngày, Bộ Cảng biển, Vận tải biển và Đường thủy Ấn Độ cho biết 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ trên hành trình tới các cảng ở miền tây nước này đã đi qua eo biển Hormuz.

Thứ trưởng đặc trách của bộ này - ông Rajesh Kumar Sinha cho biết: “Hai tàu đã vượt qua eo biển Hormuz an toàn vào sáng sớm và đang trên đường tới Ấn Độ”.

Iran cảnh báo Ukraine có thể là “mục tiêu hợp pháp”

Viết trên X ngày 14-3, ông Ebrahim Azizi - Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran - cảnh báo rằng bằng việc hỗ trợ UAV cho Israel, Ukraine trên thực tế đã tham gia vào cuộc chiến, và vì vậy toàn bộ lãnh thổ Ukraine có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp của Iran”.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Những ngày gần đây, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev đã đồng ý với yêu cầu của Washington về việc hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan.

Ông Zelensky cũng cho biết hơn 10 quốc gia đã yêu cầu Kiev hỗ trợ, đồng thời xác nhận rằng các chuyên gia Ukraine đã được cử đến Saudi Arabia, Qatar và UAE.

Tuy nhiên, không rõ cụ thể các nước yêu cầu hỗ trợ là nước nào.

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll ngày 13-3 cho biết Quân đội Mỹ đã điều 10.000 UAV đánh chặn do Ukraine phát triển tới Trung Đông, nhằm đối phó các cuộc tấn công của Iran mà không phải sử dụng những hệ thống phòng thủ tên lửa có chi phí cao.

Tuy nhiên, trái với các tuyên bố trên, trả lời phỏng vấn của đài Fox News, đăng tải ngày 13-3, ông Trump nói Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc tăng cường khả năng phòng thủ chống UAV.

“Chúng tôi không cần sự giúp đỡ [của Ukraine] trong việc phòng thủ UAV. Chúng tôi hiểu biết về UAV hơn bất kỳ ai. Thực tế, chúng tôi có những UAV tốt nhất thế giới” - ông Trump nói.