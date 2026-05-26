Truyền thông Iran: Tiêm kích Mỹ tấn công xuồng IRGC, 3 thủy thủ thiệt mạng, súng nổ gần eo biển Hormuz 26/05/2026 06:02

(PLO)- Truyền thông Iran đưa tin tiêm kích Mỹ tấn công xuồng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần eo biển Hormuz, khiến ít nhất 3 thủy thủ thiệt mạng, trong lúc nhiều tiếng nổ vang lên tại Bandar Abbas.

Hãng SNN của Iran đưa tin rằng các tiêm kích Mỹ đã tấn công những xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong lúc nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần TP Bandar Abbas (miền nam Iran).

Vụ tấn công được cho là xảy ra vào ngày 25-5, đúng thời điểm các nhà đàm phán Mỹ và Iran tới Qatar nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại vốn đang rơi vào bế tắc.

Theo SNN, cuộc tấn công nhằm vào các tàu Iran diễn ra ở phía nam đảo Larak (khu vực hẹp nhất của eo biển Hormuz). SNN cho biết ít nhất 3 thủy thủ Iran đã thiệt mạng.

Một góc bãi biển Bandar Abbas (tại TP Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran). Ảnh: WANA

Nhà báo Ali Hashem của kênh Al Jazeera dẫn lời một quan chức Iran cho biết IRGC đã nhắm mục tiêu vào một tàu chưa xác định sau khi các chiến đấu cơ Mỹ tấn công xuồng của lực lượng này. Nguồn tin cũng cho biết đã có tiếng súng vang lên gần Bandar Abbas.

Các cơ quan truyền thông Iran cũng đưa tin về hàng loạt vụ nổ tại TP Bandar Abbas (tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran), nơi đặt một căn cứ hải quân của Iran.

Theo hãng thông tấn IRNA, các tiếng nổ đã được ghi nhận tại TP Bandar Abbas vào tối 25-5 (giờ địa phương).

Hãng tin bán chính thức Mehr cho biết tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát và “không có lý do để lo ngại”.

Trong khi đó, hãng tin Tasnim cho biết khoảng 3 tiếng nổ đã được nghe thấy. Fars cũng đưa tin xuất hiện những âm thanh tương tự gần Sirik và Jask, các khu vực nằm gần eo biển Hormuz.

Nguyên nhân các vụ nổ hiện vẫn chưa được xác định cụ thể.

Hiện Mỹ và Iran đều chưa lên tiếng chính thức về các thông tin trên.