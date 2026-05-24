California ban bố tình trạng khẩn cấp vì bồn hóa chất có nguy cơ phát nổ 24/05/2026 10:45

(PLO)- Hơn 50.000 người tại quận Cam (bang California, Mỹ) phải sơ tán sau khi một bồn chứa hóa chất độc hại rò rỉ, nóng lên liên tục và có nguy cơ phát nổ.

Thống đốc bang California (Mỹ) - ông Gavin Newsom ngày 23-5 ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Cam (bang California), sau khi một bồn chứa hóa chất độc bị rò rỉ tại cơ sở của GKN Aerospace, buộc giới chức Mỹ khẩn trương tìm cách xử lý, theo đài CBS News.

“An toàn của người dân quận Cam là ưu tiên hàng đầu” - ông Newsom tuyên bố, cho biết bang California đang huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ lực lượng ứng cứu địa phương và bảo đảm cộng đồng được an toàn.

Chỉ huy hiện trường của Cơ quan Cứu hỏa quận Orange (OCFA), ông Craig Covey, cho biết nhiệt độ bên trong bồn chứa tiếp tục tăng cao, tạo ra tình huống “cực kỳ nguy hiểm”, buộc giới chức phải sơ tán hơn 50.000 người dân.

Lực lượng cứu hỏa Mỹ đang tìm cách ngăn bồn chứa hóa chất bị rò rỉ hoặc phát nổ tại bang California. Ảnh: Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Trước đó, lực lượng chức năng cho rằng nhiệt độ trong bồn công nghiệp tại thành phố Garden Grove đã giảm xuống. Bồn chứa này được cho là có khoảng 7.000 gallon methyl methacrylate, một loại hóa chất dễ bay hơi và độc hại.

Tuy nhiên, sau khi các đội ứng cứu tiến hành một chiến dịch nguy hiểm bên trong khu vực rủi ro, họ phát hiện nhiệt độ đang tăng khoảng 1 độ mỗi giờ. Nhiệt độ đã tăng lên khoảng 32 độ C vào tối 23-5, sau khi bắt đầu ngày ở mức khoảng 25 độ C.

“Đêm qua chúng tôi đã phải đưa người vào vùng nguy hiểm để cố gắng vô hiệu hóa bồn chứa bổ sung” - ông Covey nói, cho biết lực lượng cứu hỏa muốn bảo đảm bồn chứa khác nằm gần khu vực rò rỉ vẫn ổn định.

Trong cuộc họp báo hôm 22-5, ông Covey mô tả đây là tình huống nghiêm trọng nhất mà ông từng chứng kiến trong 32 năm làm công tác cứu hỏa. Ông cho biết có vẻ chỉ còn 2 kịch bản có thể xảy ra.

“Kịch bản thứ nhất là bồn chứa bị vỡ, làm tràn khoảng 6.000-7.000 gallon hóa chất cực kỳ nguy hiểm ra bãi đậu xe và khu vực xung quanh” - ông nói.

“Kịch bản thứ hai là bồn chứa xảy ra phản ứng nhiệt mất kiểm soát rồi phát nổ, kéo theo các bồn chứa nhiên liệu hoặc hóa chất lân cận” - ông nói thêm.

Tuy nhiên, đến ngày 23-5, ông Covey cho biết các chuyên gia đang đánh giá khả năng có “kịch bản thứ ba”.

“Chúng tôi không thể chấp nhận việc để bồn chứa phát nổ. Mục tiêu của chúng tôi là tìm giải pháp để ngăn điều đó xảy ra” - ông nói.

Ông cho biết OCFA đang trao đổi với các chuyên gia trên khắp nước Mỹ nhằm tìm hướng xử lý mới, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó nếu hóa chất rò rỉ ra ngoài hoặc bồn chứa phát nổ.

Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng nếu xảy ra vụ nổ cũng như thời điểm nguy cơ có thể xảy ra.

“Ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là các bồn chứa. Chúng tôi tiếp tục làm mát và giám sát chúng, đồng thời sử dụng máy bay không người lái kiểm tra nhiệt độ mỗi 10 phút để phát hiện bất kỳ dấu hiệu tăng nhiệt bất thường nào” - ông Covey nói.