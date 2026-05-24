Chiến sự Nga-Ukraine 24-5: Ông Zelensky cảnh báo khả năng Nga dùng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine; Moscow báo động tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 24/05/2026 04:50

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ông Zelensky cảnh báo khả năng Nga sắp dùng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine; Moscow nói tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 'cực kỳ căng thẳng'

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ông Zelensky: Khả năng Nga sắp dùng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 23-5 cảnh báo rằng Nga có thể đang chuẩn bị sử dụng tên lửa tầm trung Oreshnik để tấn công Ukraine trong một đợt tập kích quy mô lớn, có thể nhắm vào thủ đô Kiev.

Dẫn thông tin từ tình báo Ukraine cùng dữ liệu do Mỹ và các đối tác châu Âu chia sẻ, ông Zelensky cho biết Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, theo tờ Kyiv Independent.

“Các cơ quan tình báo của chúng tôi đã nhận được dữ liệu, bao gồm từ các đối tác Mỹ và châu Âu, về việc Nga chuẩn bị phóng tên lửa Oreshnik. Chúng tôi đang xác minh thông tin này” - ông Zelensky nói.

Một vụ nổ ở miền tây Ukraine hồi tháng 1, được cho là do tên lửa Oreshnik của Nga. Ảnh: RIA NOVOSTI/TELEGRAM

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đang ghi nhận các dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công phối hợp bằng nhiều loại vũ khí khác nhau.

“Chúng tôi đang thấy dấu hiệu chuẩn bị cho một đòn tấn công tổng hợp nhằm vào lãnh thổ Ukraine, gồm cả Kiev, với nhiều loại vũ khí khác nhau. Các loại vũ khí tầm trung được đề cập có thể sẽ được sử dụng trong cuộc tấn công này” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung, được cho là phiên bản cải tiến từ tên lửa đối đất Rubezh, vốn phát triển dựa trên các thiết kế tên lửa đạn đạo thời Liên Xô.

Nga lần đầu sử dụng Oreshnik nhằm vào Ukraine vào tháng 11-2024 trong cuộc tấn công TP Dnipro. Gần đây nhất, loại tên lửa này được sử dụng trong vụ tập kích tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine hồi tháng 1.

Ông Zelensky kêu gọi người dân Ukraine duy trì cảnh giác và tuân thủ các cảnh báo không kích.

Tổng thống Ukraine đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây gia tăng sức ép lên Moscow, cho rằng việc để Nga tiếp tục chiến sự mà không phải chịu hậu quả nghiêm khắc hơn có thể khuyến khích các hành động gây hấn tương tự ở nơi khác.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang tăng cường hệ thống phòng không và khẳng định nước này sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Nga. Ông cũng nhấn mạnh chiến sự phải kết thúc bằng hòa bình, thay vì tiếp tục các cuộc tập kích tên lửa xuất phát từ điều mà ông gọi là “tham vọng không lành mạnh của một cá nhân”.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga tập kích miền nam, miền đông Ukraine, nhiều thương vong

Giới chức địa phương Ukraine ngày 23-5 cho biết các cuộc tấn công của Nga đã khiến nhiều dân thường thương vong tại miền nam và miền đông nước này, theo Kyiv Independent.

Tại tỉnh Odessa, Tỉnh trưởng Oleh Kiper cho biết một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga đã nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo thông tin ban đầu, có 9 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em từ 8 đến 12 tuổi. Bảy người phải nhập viện điều trị. Một người lớn trong tình trạng nguy kịch, trong khi các trẻ em bị thương ở mức độ trung bình.

“Tất cả lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường. Những người bị thương đang được cung cấp đầy đủ hỗ trợ y tế cần thiết” - ông Kiper nói, đồng thời cho biết nhà chức trách vẫn đang đánh giá toàn bộ thiệt hại của vụ tấn công.

Các đòn không kích của Nga cũng nhằm vào tỉnh Kharkiv, bao gồm TP Balakliya. Chính quyền địa phương cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 9 người bị thương.

Tại thủ đô Kiev, nhiều tiếng nổ vang lên trong đêm khi Nga triển khai UAV tấn công thành phố, theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv. Cảnh báo không kích tiếp tục được phát đi lúc 23 giờ 07 ngày 23-5 (giờ địa phương) khi nhiều UAV khác tiếp cận thủ đô.

Trước đó cùng ngày, nhiều khu vực khác ở Ukraine đã ghi nhận thương vong từ các đòn khống kích của Nga, chẳng hạn như ở Sumy (1 người chết, 14 bị thương), Kherson (1 người chết, 20 người bị thương) và Zaporizhia (1 người chết, 2 người bị thương).

Số người chết sau vụ trường học ở Lugansk bị tấn công tăng

Hãng thông tấn TASS ngày 23-5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trẻ em dưới đống đổ nát tại một trường cao đẳng ở TP Starobelsk, nâng số người thiệt mạng lên 21.

Hiện trường vụ Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk bị UAV tấn công vào sáng 22-5. Ảnh: Leonid Pasechnik/RT

Ngoài ra, hiện có 42 người bị thương và vẫn còn 5 người mất tích, được cho là vẫn còn nằm dưới đống đổ nát.

Theo phía Nga, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tòa nhà học tập và ký túc xá của Trường cao đẳng nghề thuộc Đại học Sư phạm Lugansk tại Starobelsk rạng sáng 22-5.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công, bên trong có khoảng 86 học sinh từ 14 đến 18 tuổi.

Phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này.

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 23-5, Lãnh đạo tỉnh Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm - ông Yevgeny Balitsky cho biết quân đội Ukraine đã tấn công TP Energodar, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

“Các khu vực Kamenka-Dneprovskaya và Energodar đã bị lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích. Chưa có báo cáo về thương vong, nhưng cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại” - ông Balitsky viết trên Telegram.

Quan chức này đồng thời cảnh báo nguy cơ các cuộc tấn công tiếp theo có thể xảy ra.

Theo phía nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, tình hình tại Energodar vẫn “cực kỳ căng thẳng” do mối nguy từ các đợt tấn công liên tiếp từ phía Ukraine.

Thông báo trên Telegram của nhà máy cho biết 2 xe buýt chở khách đã bị hư hại trong vụ tấn công mới nhất.

“Thành phố gần như liên tục bị pháo kích. Các phương tiện giao thông, tháp viễn thông, mái nhà dân cư và cơ sở hạ tầng đô thị đều trở thành mục tiêu. Tình hình vẫn cực kỳ căng thẳng. Cường độ tấn công không hề giảm” - thông báo nêu rõ.

Phía nhà máy cũng cho rằng các nhân viên vận hành nhà máy điện hạt nhân và cư dân Energodar đang phải chịu “áp lực tâm lý thường trực” vì các cuộc tấn công liên tiếp.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.