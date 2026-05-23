Công tố viên Pháp khám xét Điện Elysee 23/05/2026 07:05

(PLO)- Các nhà điều tra Pháp đã khám xét Điện Elysee liên quan cáo buộc ưu ái, tham nhũng khi một công ty sự kiện liên tục được lựa chọn trong nhiều năm để tổ chức các lễ tưởng niệm tại Điện Pantheon.

Ngày 22-5, các công tố viên Pháp cho biết các nhà điều tra đã khám xét Điện Elysee (Văn phòng tổng thống Pháp) trong tuần này như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc ưu ái và tham nhũng, theo hãng tin AFP.

Cuộc khám xét tại dinh thự chính thức của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan cuộc điều tra về việc cùng một công ty liên tục được lựa chọn trong nhiều năm để tổ chức các lễ tưởng niệm tại Điện Pantheon - nơi chôn cất và tôn vinh những nhân vật lịch sử, những người đã làm rạng danh nước Pháp.

Các cuộc khám xét là một phần của cuộc điều tra được mở vào tháng 10-2025 liên quan các nghi vấn về ưu ái trong đấu thầu, tham nhũng và môi giới ảnh hưởng.

Tờ Canard Enchaine đưa tin các điều tra viên đang xem xét lý do công ty Shortcut Events liên tục được trao hợp đồng tổ chức các buổi lễ tại Điện Pantheon trong hơn 20 năm qua đến năm 2024. Mỗi buổi lễ ước tính có chi phí khoảng 2 triệu euro.

"Các cuộc khám xét đã diễn ra vào ngày 21-5 tại khuôn viên Điện Elysee như một phần của cuộc điều tra tư pháp tập trung đặc biệt vào các điều kiện trao thầu một số hợp đồng công liên quan việc tổ chức các nghi lễ tại Điện Pantheon” - theo Văn phòng công tố viên tài chính quốc gia Pháp.

Cuộc khám xét "đã được tiến hành sau các cuộc tham vấn với các cơ quan để đảm bảo có thể thực hiện”.

Một đại diện Điện Elysee nói với AFP rằng Văn phòng tổng thống Pháp đã cho phép khám xét vì thủ tục này "không nhắm vào" ông Macron và "các biện pháp bảo vệ cần thiết" đã được thực hiện liên quan hiến pháp và "bí mật quốc phòng".

Hồi tháng 4, các nhà điều tra đã cố gắng khám xét Điện Elysee nhưng bị từ chối với lý do hiến pháp đảm bảo "sự bất khả xâm phạm của các cơ sở gắn liền với phủ tổng thống", Công tố viên tài chính quốc gia Pascal Prache nói vào thời điểm đó.