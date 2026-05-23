Tân Thủ tướng Hungary đảo ngược quyết định rút khỏi ICC 23/05/2026 07:38

Ngày 22-5, tân Thủ tướng Hungary - ông Peter Magyar thông báo chính phủ của ông rút lại ý định rời khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), đảo ngược một trong những quyết định chính sách đối ngoại gây tranh cãi của chính phủ tiền nhiệm, theo tờ Daily News Hungary.

Theo sắc lệnh của chính phủ, Hungary tái khẳng định cam kết tăng cường trật tự pháp luật quốc tế, duy trì hiệu quả của các thể chế đa phương và hỗ trợ công lý hình sự quốc tế.

Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: AFP

Sau chiến thắng bầu cử tháng trước, ông Magyar tuyên bố chính phủ của ông sẽ ngăn chặn việc Budapest rút khỏi ICC, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.

Vào tháng 4 năm ngoái, Thủ tướng Hungary lúc bấy giờ là ông Viktor Orban thông báo Hungary sẽ rút khỏi ICC, gọi tòa án này bị “chính trị hoá” liên quan lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Dải Gaza.

Đến tháng 5-2025, quốc hội Hungary đã thông qua dự luật về khởi động tiến trình rút khỏi ICC với 134 phiếu thuận và 37 phiếu chống. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, việc rút khỏi ICC chỉ chính thức có hiệu lực sau một năm kể từ ngày Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhận được thông báo bằng văn bản từ quốc gia thành viên.

Cũng trong ngày 22-5, ông Magyar thông báo tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

Các hạn chế này ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm, bao gồm thịt bò, thịt lợn, gia cầm, trứng, rau đông lạnh, lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch, ngô, bột mì, hạt hướng dương, các sản phẩm từ hạt cải dầu và rượu vang.

Lệnh cấm nhập khẩu ban đầu được chính phủ ông Orban ban hành thông qua đạo luật khẩn cấp thời chiến nhằm bảo vệ nông dân Hungary khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ từ Ukraine.

Tuy nhiên, cơ sở pháp lý cho các hạn chế này đã tự động hết hiệu lực vào ngày 13-5 khi tình trạng khẩn cấp của Hungary liên quan chiến sự ở Ukraine chính thức kết thúc.

Hungary, Ba Lan và Slovakia đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với một số sản phẩm của Ukraine vào năm 2023.