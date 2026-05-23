Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn vụ trường học ở Lugansk bị tấn công, Ukraine lên tiếng 23/05/2026 07:59

(PLO)- Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ UAV tấn công vào ký túc xá ở Starobelsk thuộc tỉnh Lugansk mà Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện.

Sáng sớm 23-5 (giờ Việt Nam), Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn liên quan vụ việc một trường cao đẳng và ký túc xá sinh viên tại TP Starobelsk (Lugansk, thuộc vùng Donbass, đông Ukraine) bị tấn công, theo hãng thông tấn TASS.

“Nga đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan vụ tấn công có chủ đích của Ukraine nhằm vào ký túc xá trường cao đẳng ở Starobelsk, nơi có trẻ vị thành niên và sinh viên sinh sống” - người phát ngôn phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc Yevgeny Uspensky cho biết.

Theo đài RT, ngày 22-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ tấn công bằng UAV mà Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện nhằm vào cơ sở này.

Hiện trường vụ Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk bị UAV tấn công vào sáng 22-5. Ảnh: Leonid Pasechnik/RT

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik cho biết có 86 học sinh từ 14-18 tuổi ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc. Ông Putin nói vụ tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 39 người bị thương, đồng thời khẳng định không có cơ sở quân sự nào gần khu vực này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là “tội ác tàn bạo”, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích sự im lặng của phương Tây.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cũng cáo buộc Ukraine cố tình gây thương vong tối đa cho dân thường.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc, gọi đây là “thông tin sai lệch” và khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Kiev cho biết các đợt tập kích rạng sáng 22-5 nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho đạn, hệ thống phòng không, sở chỉ huy và một cơ sở của đơn vị UAV tinh nhuệ Rubikon của Nga tại khu vực Starobilsk.