Cơ quan Năng lượng Quốc tế ra cảnh báo nghiêm trọng về thị trường dầu 22/05/2026 05:59

(PLO)- Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng việc thiếu hụt xuất khẩu dầu mới từ Trung Đông và lượng dự trữ cạn kiệt có thể đẩy thị trường dầu mỏ vào "vùng đỏ".

Phát biểu tại viện nghiên cứu Chatham House ở London (Anh) ngày 21-5, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo rằng thị trường dầu mỏ thế giới có nguy cơ bước vào "vùng đỏ" vào mùa hè sắp tới nếu không có tiến triển nào trong việc chấm dứt xung đột ở Trung Đông, theo hãng tin Reuters.

"Chúng ta có thể bước vào vùng đỏ [về nguồn cung] vào tháng 7 hoặc tháng 8 nếu không thấy có sự cải thiện nào trong tình hình [chiến sự]” - ông Birol nói, tuy nhiên giải thích rõ "vùng đỏ" sẽ như thế nào.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol. Ảnh: AFP

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz nhằm đáp trả cuộc tấn công của liên minh Mỹ-Israel vào nước này cuối tháng 2. Mỹ sau đó cũng áp đặt lệnh phong toả đối với các cảng của Iran. Điều này đã làm gián đoạn dòng chảy của dầu mỏ và đẩy giá dầu tăng vọt.

Ông Birol nói rằng mặc dù lượng dầu dư thừa trên thị trường trước chiến sự đã giúp giảm bớt cú sốc năng lượng, nhưng "lượng dự trữ đang giảm dần".

"Giải pháp quan trọng nhất là mở hoàn toàn và vô điều kiện eo biển Hormuz" - ông Birol nhấn mạnh.

Người đứng đầu IEA cảnh báo rằng sẽ mất "rất nhiều thời gian" để sản lượng và công suất lọc dầu trở lại mức trước chiến sự và thời gian phục hồi sẽ khác nhau giữa các quốc gia.

“Nỗi lo lớn nhất của tôi là Iraq” - ông Birol nói, giải thích rằng nền tài chính của nước này đã bị thiệt hại đáng kể do doanh thu dầu mỏ giảm sút, và việc thiếu kho chứa đã buộc Iraq phải đóng cửa các mỏ dầu. Điều này sẽ rất phức tạp để Iraq khôi phục việc sản xuất dầu mỏ.

Mặt khác, các quốc gia như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có nguồn tài chính và công nghệ hàng đầu có thể giúp quá trình phục hồi diễn ra suôn sẻ hơn.

Trước đó, ông Birol cho biết lượng dự trữ dầu thương mại đang giảm "rất nhanh", ngay cả khi các chính phủ trên toàn thế giới đã giải phóng nguồn dự trữ chiến lược.

IEA đã điều phối việc giải phóng 426 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 quốc gia thành viên và cho biết trong tháng này rằng khoảng 164 triệu thùng đã được sử dụng.

Một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8-4 đã chấm dứt giao tranh giữa Mỹ-Israel và Iran, nhưng các nỗ lực đàm phán cho đến nay vẫn chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, gây áp lực lên nền kinh tế thế giới.

Giá dầu Brent giao dịch quanh mức 108 USD/thùng vào ngày 21-5, giảm so với mức cao nhất thời chiến là 126 USD/thùng, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức 70 USD/thùng trước khi cuộc chiến Iran bắt đầu.