Giá dầu tăng vượt 110 USD/thùng trước tin ông Trump bàn phương án quân sự về Iran 18/05/2026 09:43

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 18-5 sau khi một nhà máy điện hạt nhân tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị tấn công, cũng như thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận các phương án quân sự liên quan Iran, theo hãng tin Reuters.

Hợp đồng dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 1,44 USD, tương đương 1,32%, lên 110,70 USD/thùng vào lúc 23 giờ 37 GMT (6 giờ 37 sáng 18-5 theo giờ Việt Nam) - mức cao nhất kể từ ngày 5-5. Dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giao dịch ở mức 107,26 USD/thùng, tăng 1,84 USD, tương đương 1,75% - mức cao nhất kể từ ngày 4-5.

Cả hai hợp đồng đều tăng hơn 7% trong tuần trước, khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền quanh eo biển Hormuz suy giảm.

Các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào UAE và Saudi Arabia, cùng những phát ngôn cứng rắn từ Mỹ và Iran, đã làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ leo thang.

Giới chức UAE cho biết họ đang điều tra nguồn gốc vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah và khẳng định nước này có đầy đủ quyền đáp trả những “hành động khủng bố” như vậy.

Saudi Arabia, nước đã đánh chặn ba UAV xâm nhập từ không phận Iraq, cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp tác chiến cần thiết để đáp trả mọi hành động xâm phạm chủ quyền và an ninh của mình.

“Các cuộc tấn công bằng UAV này là lời cảnh báo rõ ràng rằng bất kỳ đòn tấn công mới nào của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran đều có thể kéo theo thêm các cuộc tấn công ủy nhiệm nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu ở Vùng Vịnh do Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực tiến hành” - chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore nhận định.

Trong khi đó, trang Axios đưa tin Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu vào ngày 19-5 để thảo luận các phương án hành động quân sự liên quan Iran.