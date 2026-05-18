Chiến sự Trung Đông ngày 80: Ông Netanyahu và ông Trump điện đàm, bàn tấn công Iran; Tehran nhắn Mỹ hoặc chấp nhận điều kiện hoặc đầu hàng 18/05/2026 06:18

(PLO)- Ông Trump cảnh báo Iran thời gian không còn nhiều; Tehran nhắn Mỹ hoặc chấp nhận điều kiện hoặc "đầu hàng trước tên lửa Iran"; Ông Netanyahu và ông Trump bàn khả năng nối lại chiến sự với Iran.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump cảnh báo Iran “thời gian không còn nhiều”

Ngày 17-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời cảnh báo rắn nhằm vào Iran, rằng Tehran cần nhanh chóng hành động nếu không muốn đối mặt hậu quả nghiêm trọng.

“Đối với Iran, đồng hồ đang đếm ngược và họ tốt hơn hết nên hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn lại gì cả. Thời gian không còn nhiều!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Netanyahu và ông Trump bàn khả năng nối lại chiến sự với Iran

Ngày 17-5, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm, thảo luận về khả năng nối lại chiến sự với Iran, theo Đài truyền hình nhà nước Israel Kan TV.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Dẫn lời một quan chức cấp cao Israel, Kan TV cho biết Mỹ được cho là sẽ phối hợp cùng Israel tiến hành các cuộc tấn công nếu xung đột với Iran bùng phát trở lại.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các để thảo luận về nhiều mặt trận mà Israel đang tham chiến, một quan chức chính phủ nói với hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Mehr: Mỹ đòi yêu sách tối đa nhưng không đưa ra nhượng bộ

Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 17-5 cho biết Mỹ đã đưa ra các điều kiện “tối đa” nhằm đáp lại đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran, nhưng không đưa ra bất kỳ nhượng bộ “thực chất” nào.

Theo Mehr, Washington đang tìm cách đạt được những mục tiêu mà họ không thể buộc Iran chấp nhận trong suốt 40 ngày xung đột, nhưng lại không đưa ra các cam kết cụ thể.

Hãng tin này nhấn mạnh Iran sẽ chỉ bắt đầu đàm phán với Mỹ nếu Washington thực hiện các bước xây dựng lòng tin, bao gồm: chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt; giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran; bồi thường thiệt hại chiến tranh và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Mehr cũng cho biết phía Mỹ đã bác bỏ các yêu cầu về bồi thường và giải phóng tài sản, đồng thời yêu cầu Iran chuyển toàn bộ kho dự trữ khoảng 400 kg uranium làm giàu sang Mỹ.

Theo tờ báo, Washington còn yêu cầu áp đặt các hạn chế dài hạn đối với chương trình hạt nhân Iran, đồng thời gắn việc chấm dứt giao tranh với tiến trình đàm phán.

Trên mạng xã hội X hôm 15-5, báo Tehran Times của Iran cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất hòa bình gồm 14 điểm của Tehran, đồng thời tiếp tục duy trì “lập trường mang tính ép buộc”, đặc biệt liên quan vấn đề hạt nhân.

Chính phủ Mỹ và Iran chưa chính thức lên tiếng.

Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ, Israel chia rẽ thế giới Hồi giáo

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian ngày 17-5 cáo buộc Mỹ và Israel lâu nay luôn tìm cách gây chia rẽ, gây mất lòng tin giữa các quốc gia Hồi giáo để khiến họ đối đầu lẫn nhau.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG IRAN

Tiếp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan - ông Mohsin Naqvi đang thăm Tehran, ông Pezeshkian khẳng định Iran mong muốn xây dựng “mối quan hệ chân thành và bền vững dựa trên tinh thần láng giềng hữu nghị” với các quốc gia Hồi giáo tại khu vực Tây Á, Tân Hoa Xã dẫn thông cáo của phủ tổng thống Iran.

Nhà lãnh đạo Iran cho biết chính sách nhất quán của Tehran là mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và trong khu vực, đồng thời kêu gọi các quốc gia lớn trong thế giới Hồi giáo tăng cường hợp tác để thiết lập hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài.

Ông Pezeshkian cũng hoan nghênh các nỗ lực của Pakistan trong việc thúc đẩy và củng cố lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, bày tỏ hy vọng các biện pháp ngoại giao và chính trị sẽ góp phần tăng cường ổn định và an ninh khu vực.

Tổng thống Iran đồng thời lên án cái mà ông gọi là “hành động gây hấn quân sự” của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cũng như các “tội ác nghiêm trọng” trong các cuộc tấn công vừa qua.

Về phần mình, Bộ trưởng Naqvi nhấn mạnh những nỗ lực của Islamabad nhằm chấm dứt xung đột và hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Ông cũng khẳng định quan hệ lịch sử, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Pakistan và Iran đang ngày càng bền chặt.

Cùng ngày, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran - ông Ebrahim Rezaei cảnh báo Mỹ phải chấp nhận các điều kiện của Tehran hoặc “đầu hàng trước tên lửa Iran”, theo Mehr.

Ông Rezaei khẳng định Iran sẽ “không lùi bước trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran - ông Reza Talaei-Nik bác bỏ tuyên bố từ phía Mỹ rằng Iran đã mất năng lực phòng thủ, nhấn mạnh Tehran sẵn sàng đưa ra phản ứng “mang tính quyết định” trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào.

Theo hãng thông tấn IRNA, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran - ông Abolfazl Shekarchi cũng cảnh báo Mỹ sẽ hứng chịu “những đòn giáng mạnh và nghiêm trọng” nếu tiếp tục có “hành động thiếu suy nghĩ”.

Mỹ chưa lên tiếng về các thông tin trên.