Ông Trump tuyên bố phó chỉ huy toàn cầu của IS đã bị hạ 16/05/2026 12:18

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ và Nigeria tiến hành chiến dịch hạ sát ông Abu-Bilal al-Minuki – phó chỉ huy toàn cầu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Abu-Bilal al-Minuki – phó chỉ huy toàn cầu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) – đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do lực lượng Mỹ và Nigeria tiến hành, theo hãng tin Reuters.

"Tối nay, theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ và Lực lượng Vũ trang Nigeria đã thực hiện một cách hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và rất phức tạp để loại bỏ kẻ khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới khỏi chiến trường" – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Abu-Bilal al-Minuki – phó chỉ huy toàn cầu của IS – nghĩ rằng ông ta có thể trốn ở châu Phi, nhưng ông ta không hề biết rằng chúng tôi có nguồn tin liên tục cập nhật cho chúng tôi về những gì ông ta đang làm" – ông Trump viết.

Một nhóm IS tại khu vực Tây Phi vào năm 2019. Ảnh: HO/AFP

Ông Trump cũng cảm ơn chính phủ Nigeria vì sự hợp tác trong chiến dịch này.

Ông al-Minuki là người gốc Nigeria. Ông này được Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả vào năm 2023 là một thủ lĩnh của IS tại khu vực Sahel của châu Phi.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, vào thời điểm đó, ông al-Minuki giữ chức vụ cấp cao tại một trong những văn phòng thuộc tổng cục các tỉnh của IS – nơi "cung cấp hướng dẫn hoạt động và tài trợ trên toàn thế giới".

Ông này cũng bị đưa vào danh sách khủng bố toàn cầu đặc biệt của Bộ Tài chính Mỹ vào năm 2023.

Theo tờ New York Post, thời gian qua, Nigeria chứng kiến nhiều vụ bạo lực của các nhóm vũ trang, bao gồm IS.

Tháng 11-2025, ông Trump cảnh báo rằng ông sẽ cắt viện trợ của Mỹ cho Nigeria và có thể cho lực lượng Mỹ tiến vào nước này “với vũ khí hạng nặng” nếu chính phủ Nigeria không hành động để ngăn chặn các phần tử cực đoan.

Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ vào cuối năm 2025 cũng cho biết đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào ngày Giáng sinh, tiêu diệt “nhiều phần tử khủng bố IS”.