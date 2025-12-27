Ông Trump và Nigeria tiết lộ thêm vụ Mỹ không kích khủng bố IS ở quốc gia này 27/12/2025 07:05

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã dành tặng nhóm khủng bố IS ở Nigeria "món quà" bất ngờ khi không tấn công đúng ngày Giáng sinh mà lùi lại sau đó một ngày.

Ngày 26-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Nigeria đã tiếp tục lên tiếng về vụ lực lượng Mỹ không kích lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ quốc gia Tây Phi này, theo đài CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-12 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã thi hành chỉ đạo của ông, “thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ và chết người nhằm vào nhóm khủng bố IS ở tây bắc Nigeria”.

Ông Trump mô tả lực lượng khủng bố này “đã nhắm mục tiêu và tàn sát các tín đồ Cơ Đốc giáo vô tội ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí hàng thế kỷ”. Ông cam kết rằng Mỹ “sẽ không cho phép chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan phát triển mạnh”.

Video do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố về vụ không kích khủng bố IS ở Nigeria hôm 25-12. Nguồn: X/Bộ Quốc phòng Mỹ

Ông Trump cũng gửi lời “chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi người, kể cả những tên khủng bố đã bị tiêu diệt”, đồng thời cảnh báo “sẽ còn nhiều hơn” các vụ không kích khác nếu nhóm khủng bố này tiếp tục tàn sát các tín đồ Cơ Đốc giáo.

Chia sẻ lại bài viết của Tổng thống Trump lên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiết lộ “nhiều thông tin hơn nữa” về vụ việc, đồng thời bày tỏ “biết ơn sự hỗ trợ và hợp tác của chính phủ Nigeria”.

Bộ Tư lệnh Châu Phi (AFRICOM) của Mỹ cho biết họ đã “phối hợp với chính quyền Nigeria” tiến hành các cuộc tấn công ở bang Sokoto (Nigeria) – nơi giáp với nước láng giềng Niger về phía bắc, tiêu diệt “nhiều phần tử khủng bố IS”.

Sau đó – khi trả lời phỏng vấn với tờ Politico hôm 26-12, ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã định thực hiện vụ không kích sớm hơn nhưng ông cho rằng nên “tặng một món quà Giáng sinh” cho nhóm khủng bố này.

“Chúng [tức các phần tử khủng bố IS ở Nigeria] không nghĩ [vụ không kích] sẽ xảy ra, nhưng chúng ta đã giáng cho chúng một đòn mạnh. Mọi trại lính đều bị phá huỷ” - ông Trump nói.

Vị trí 2 mục tiêu IS bị Mỹ không kích hôm 25-12. Ảnh: CNN

Bộ trưởng Thông tin Nigeria - ông Mohammed Idris cùng ngày 26-12 cho biết mục tiêu không kích của Mỹ tối 25-12 (giờ Nigeria) là hai cơ sở chính của IS nằm trong khu rừng Bauni thuộc xã Tangaza (bang Sokoto).

Chính quyền Abuja cáo buộc rằng lực lượng IS sử dụng những cơ sở này làm nơi tập kết và chuẩn bị để lên kế hoạch tiến hành “cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn” ở Nigeria.

Ông Idris cho biết 16 viên đạn dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS đã được phóng đi từ máy bay không người lái Reaper của Mỹ và “thành công” vô hiệu hoá mục tiêu.

Một quan chức Mỹ (không được nêu tên) nói với CNN rằng quân đội nước này còn sử dụng tên lửa Tomahawk phóng từ một tàu hải quân nhắm vào hai trại lính của IS.

Ngoại trưởng Nigeria - ông Yusuf Tuggar hôm 26-12 cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio hai lần và thảo luận “rất kỹ lưỡng” trước vụ không kích.

Ông Tuggar cho biết Tổng thống Nigeria - ông Bola Tinubu đã “bật đèn xanh” và chính quyền Abuja đã “cung cấp” thông tin tình báo cho Washington.

“Đây không phải là vấn đề tôn giáo. Đây là vấn đề liên quan đến người dân Nigeria, những thường dân vô tội và toàn bộ khu vực rộng lớn hơn. Bất cứ ai sẵn sàng hợp tác với chúng tôi để chống khủng bố, chúng tôi đều sẵn sàng, mong muốn và có khả năng” - ông Tuggar nói.

Trong vài tháng qua, ông Trump đã tập trung vào tình cảnh của người Cơ Đốc giáo ở Nigeria, bao gồm cả việc kêu gọi ông Hegseth "chuẩn bị cho hành động có thể xảy ra” ngay từ tháng 11.

Ông Trump cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ can thiệp vào Nigeria “với vũ khí hạng nặng” để bảo vệ cộng đồng Cơ Đốc giáo của quốc gia đông dân nhất châu Phi này.