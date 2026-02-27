Bị kiện vì lấy tiền lì xì của con để cưới vợ 27/02/2026 11:00

(PLO)- Một người cha đã tịch thu tiền lì xì Tết của con trai để tái hôn, khiến cậu bé phải đưa vụ việc ra tòa.

Một cậu bé ở Trung Quốc đã kiện cha mình sau khi người cha tịch thu hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 305 triệu đồng) tiền lì xì Tết của cậu để tái hôn, tờ South China Morning Post đưa tin.

Cậu bé 10 tuổi, được gọi là Xiaohui, đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền bắc Trung Quốc, đã sống cùng cha kể từ khi cha mẹ ly hôn 2 năm trước.

Trong nhiều năm, Xiaohui tích lũy được hơn 80.000 nhân dân tệ tiền lì xì Tết. Cha của cậu mở một tài khoản ngân hàng riêng đứng tên con và gửi toàn bộ số tiền này vào đó.

Sau đó, người cha tái hôn và đưa Xiaohui sang sống với mẹ. Người mẹ phát hiện cha của cậu đã rút toàn bộ 82.750 nhân dân tệ, gồm cả gốc lẫn lãi, mà không có sự đồng ý của con, rồi dùng số tiền này để chi trả chi phí đám cưới.

Bị kiện vì lấy tiền lì xì của con để tái hôn. Ảnh minh hoạ: SCMP composite/Shutterstock/Sohu

Khi Xiaohui yêu cầu cha trả lại tiền, ông từ chối. Ông cho rằng tiền mừng do họ hàng và bạn bè trong mối quan hệ xã hội của ông tặng, và chỉ dự định trao lại cho con khi con trưởng thành.

Không còn lựa chọn nào khác, Xiaohui đã kiện cha ra tòa.

Người cha còn cho rằng chính mẹ của Xiaohui đứng sau xúi giục vụ kiện.

Trong quá trình xét xử, tòa án xác định số tiền mừng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Xiaohui, là tài sản riêng của cậu.

Việc người cha tự ý rút và sử dụng số tiền này, dù là người giám hộ hợp pháp, đã xâm phạm quyền tài sản của con. Cuối cùng, tòa án buộc ông phải hoàn trả toàn bộ 82.750 nhân dân tệ, bao gồm cả gốc và lãi.

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tiền lì xì trong các dịp lễ tết được coi là một hình thức tặng cho và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của đứa trẻ.

Trẻ dưới 8 tuổi không được tự ý sử dụng tiền lì xì, còn trẻ trên 8 tuổi có thể chi tiêu cho đồ dùng học tập, đồ chơi nhỏ và các hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

Với tư cách là người giám hộ hợp pháp, cha mẹ có nghĩa vụ theo luật định trong việc bảo vệ tài sản của con chưa thành niên, có thể giúp quản lý hoặc giữ tiền lì xì vì lợi ích tốt nhất cho con.

Tuy nhiên, họ không có quyền tịch thu hoặc sử dụng số tiền đó cho chi tiêu cá nhân.

Người cha của Xiaohui đã bị chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục.

“Ly hôn xong mà túng quẫn đến mức nào vậy? Lấy tiền tiết kiệm của con trai để tái hôn, đúng là thiên tài” - một dân cư mạng bình luận.

Một người khác nói: “Nếu nghèo đến thế thì còn tái hôn làm gì? Sao vẫn có người đồng ý cưới một người như vậy?”.

“Nếu khăng khăng cho rằng tiền lì xì thực chất là quà xã giao giữa người lớn với nhau, thì một nửa phải thuộc về mẹ của đứa trẻ. Rõ ràng người đàn ông này muốn giữ hết cho riêng mình” - một người dùng khác bình luận.