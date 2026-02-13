Công ty Trung Quốc gây sốt khi tung dịch vụ chúc Tết, nhận lì xì hộ 13/02/2026 10:16

(PLO)- Công ty UU Paotui có trụ sở tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) thu hút sự chú ý khi ra mắt 3 gói dịch vụ độc lạ trong dịp Tết này.

Một công ty giao hàng ở miền trung Trung Quốc đã gây tranh cãi khi tung ra loạt dịch vụ khấu đầu, chúc tết hộ thay cho việc con cháu trực tiếp về nhà thăm gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, tờ South China Morning Post đưa tin.

Ngày 9-2 (22 tháng Chạp), công ty UU Paotui có trụ sở tại tỉnh Hà Nam đã ra mắt dịch vụ có thời hạn trên ứng dụng của mình, cung cấp 3 gói để khách hàng gửi lời chúc mừng năm mới.

Lựa chọn thứ nhất bao gồm mua và treo câu đối, cùng dọn dẹp cửa nhà cơ bản, với giá 39 nhân dân tệ (6 USD) cho một giờ.

Lựa chọn thứ hai gồm mua quà, chuyển lời chúc ngắn và nhận lì xì từ người lớn tuổi, với giá 199 nhân dân tệ (30 USD) cho hai giờ. Nhân viên giao hàng sẽ chuyển số tiền nhận được lại cho khách.

Lựa chọn thứ ba gây chú ý nhất khi kết hợp hai gói trên, bổ sung lời chúc dài 1 phút và thực hiện nghi lễ khấu đầu truyền thống trước người lớn tuổi. Gói này có giá 999 nhân dân tệ (145 USD) cho hai giờ, đồng thời cho phép khách hàng theo dõi trực tiếp nghi lễ từ xa qua video.

Tờ quảng cáo của công ty UU Paotui cho các gói dịch vụ ngày Tết. Ảnh: UU Paotui

Tính đến ngày 12-2, ứng dụng cho thấy đã có 175 đơn đặt dịch vụ. Dịch vụ triển khai trên toàn Trung Quốc và khách có thể đặt như đặt đồ ăn giao tận nơi.

Nhân viên giao hàng sẽ trao đổi với khách để thống nhất các chi tiết như địa chỉ, quà tặng và nội dung lời chúc. Nhân viên chỉ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc trực tiếp; các chi phí phát sinh như mua quà, đi lại và gửi xe do khách chi trả.

Công ty nhấn mạnh dịch vụ này dành cho những người không thể về nhà trong dịp Tết Nguyên đán.

Một nhân viên nói với tờ Jimu News: “Đây không phải chiêu tiếp thị ngắn hạn; mục tiêu là tạo ra sự kết nối tình cảm ấm áp”.

Đại diện công ty cũng khẳng định dịch vụ khấu đầu không nhằm thay thế sự hiện diện trực tiếp, mà là một cách khác để bày tỏ sự kính trọng.

Nghi thức khấu đầu, một cử chỉ truyền thống của người Trung Quốc khi quỳ và chạm trán xuống đất, có nguồn gốc từ thời nhà Chu (1046–256 trước Công nguyên).

Nghi thức này tiếp tục được nhấn mạnh dưới thời nhà Tần (221–206 trước Công nguyên), khi thần dân quỳ lạy trước hoàng đế.

Dù vẫn được xem là biểu hiện của lòng biết ơn đối với cha mẹ hoặc thầy cô, trong một số bối cảnh hiện đại, hành động này có thể bị nhìn nhận tiêu cực và bị gắn với sự phục tùng hoặc nịnh bợ.

Một nhân viên giao hàng họ Vương nói với truyền thông rằng anh được phân công đến gửi lời chúc tới cha mẹ của một khách hàng vào ngày mùng Một Tết. Người này yêu cầu anh ăn mặc chỉnh tề.

Anh Vương cho biết dù chưa nhận được đơn nào cho dịch vụ khấu đầu, anh vẫn sẵn sàng nhận nếu có.

“Kiếm tiền bằng việc quỳ và dập đầu không có gì đáng xấu hổ. Chúng tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình” - anh nói.

Các dịch vụ này đã làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người ủng hộ cho rằng đây là ý tưởng độc đáo, chu đáo và thú vị đối với những người không thể về quê vì công việc.

Tuy nhiên, một cư dân mạng khác bình luận: “Lòng hiếu thảo không nên bị thương mại hóa. Quỳ và khấu đầu là những hành động mang tính cá nhân sâu sắc, gắn với bản sắc và phản ánh cả tình thân lẫn phẩm giá cá nhân.”

“Những dịch vụ này chỉ khiến quan hệ gia đình trở nên hời hợt hơn” - một dân cư mạng khác nhận xét.