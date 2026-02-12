Đặc sắc Chợ hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền' Tết Bính Ngọ 2026 12/02/2026 22:18

Tối 12-2, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp với UBND phường Phú Định tổ chức lễ khai mạc Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026.

Đây là sự kiện văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc sông nước Nam Bộ, được tổ chức thường niên phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm Tết của người dân và du khách.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: THU TRINH

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm nay là năm thứ sáu Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” được tổ chức tại địa bàn quận 8 cũ, nay là phường Phú Định.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THU TRINH

“Chợ hoa năm nay có hơn 500 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng với nhiều chủng loại, đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm Tết của người dân và du khách. Không gian được thiết kế kết hợp truyền thống và hiện đại, tái hiện đặc trưng sông nước Nam Bộ.

Chợ hoa tiếp tục có sự tham gia của các địa phương như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh. Điểm nhấn là không gian trưng bày gốm truyền thống Vĩnh Long, bố trí trong tổng thể tiểu cảnh theo chủ đề “Trên bến dưới thuyền”, giới thiệu nét đặc sắc của các làng nghề vùng sông nước” - bà Thúy cho hay.

Theo bà Thúy, năm nay Ban tổ chức mở rộng phố ẩm thực trên đường Mạc Vân, mở rộng không gian chợ sang đường Bình Đông và trình chiếu mapping tại khu vực nhà cổ. Ngoài ra, chợ hoa lần đầu được số hóa với cổng thông tin điện tử và 7 kiosk tra cứu, giúp người dân tìm kiếm thông tin gian hàng, sản phẩm và lịch hoạt động.

Nhiều ca khúc đặc sắc tại lễ khai mạc Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”. Ảnh: THU TRINH

Cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phường Phú Định phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Theo ban tổ chức, đến nay có hơn 120 đơn vị đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Huế và TP.HCM đăng ký tham gia với các sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP và ẩm thực dân gian.

Một số sản phẩm tiêu biểu gồm ớt trái cây, hồng treo gió (Lâm Đồng); bánh tráng, muối, gạo tím (Tây Ninh); yến sào, rong nho (Khánh Hòa); sản phẩm từ sen (Đồng Tháp); mật ong (Vĩnh Long). Ngoài ra còn có các mặt hàng mới như chuối bàn tay, đông trùng hạ thảo, cùng nhiều giống cây ăn trái đặc sản của địa phương.

Được biết, sân khấu chính được bố trí trên kênh Tàu Hủ, kết hợp màn hình LED phục vụ khai mạc và các chương trình nghệ thuật diễn ra từ ngày 12 đến 15-2-2026.

Theo ghi nhận của PLO, những ngày cận Tết, khu vực bến Bình Đông (phường Phú Định) trở nên nhộn nhịp khi hàng chục ghe hoa kiểng nối nhau cập bến. Từ sáng sớm, tiểu thương tất bật bốc dỡ, sắp xếp mai, cúc, vạn thọ... dọc bờ kênh Tàu Hủ, tạo nên khung cảnh đặc trưng của chợ hoa trên sông.

Tiểu thương tất bật bốc dỡ, sắp xếp mai, cúc, vạn thọ... dọc bờ kênh Tàu Hủ, tạo nên khung cảnh đặc trưng của chợ hoa trên sông. Ảnh: ANH TÚ

Hoa kiểng năm nay chủ yếu được vận chuyển từ Chợ Lách (Vĩnh Long), Sa Đéc và Cai Lậy (Đồng Tháp). Nhiều nhà vườn cho biết đã di chuyển xuyên đêm để kịp đưa hàng lên TP.HCM trước cao điểm mua sắm. Ngoài các ghe neo đậu dưới bến, một số điểm bán còn mở rộng lên vỉa hè để trưng bày thêm sản phẩm.

Giá mai được ghi nhận tương đương năm trước. Loại chậu nhỏ dao động 200.000-600.000 đồng, mai trung và lớn từ 2 đến 10 triệu đồng tùy dáng, thế và độ tuổi. Theo tiểu thương, phân khúc được khách quan tâm nhiều là mai tầm trung, giá dưới 1 triệu đồng.

Anh Minh Tuấn, nhà vườn ở Vĩnh Long, cho biết gia đình anh đưa khoảng 250 chậu mai lên bến Bình Đông, dự kiến bán đến 29 Tết. “Những ngày đầu khách chủ yếu đến xem, chụp hình. Sức mua thường tăng mạnh từ 25 tháng Chạp trở đi” - anh Tuấn nói.

Theo các tiểu thương, lượng ghe hoa sẽ còn tiếp tục đổ về trong vài ngày tới, khi thị trường bước vào giai đoạn sôi động nhất trước Tết.