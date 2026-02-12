BHXH Việt Nam hướng dẫn cách chi trả lương hưu gộp 2 tháng dịp Tết 12/02/2026 17:46

(PLO)- BHXH Việt Nam cho biết việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3-2026 nhằm tạo điều kiện cho người hưởng vui xuân, đón Tết.

Ngày 12-2, BHXH Việt Nam cho biết theo quy định pháp luật, cơ quan BHXH thực hiện chi trả hằng tháng các chế độ gồm lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Đồng thời, cơ quan này cũng thu hồi số tiền đã chi trả không đúng nhằm bảo đảm chi đúng người, đúng chế độ, đúng quy định.

Chi trả linh hoạt, thuận tiện

Hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Việc chi trả được thực hiện theo ba hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện của từng người. Cụ thể:

Chi trả qua tài khoản cá nhân được hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 5 hằng tháng.

Chi trả tiền mặt thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng tại các điểm chi trả; từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng tại điểm giao dịch của bưu điện.

Chi trả tại nơi cư trú áp dụng với người từ đủ 80 tuổi trở lên hoặc người ốm đau, bệnh tật không có khả năng trực tiếp đến nhận tiền.

Theo BHXH Việt Nam, việc tổ chức chi trả bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng.

Khi người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng qua đời (trừ người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng), thân nhân được giải quyết chế độ tử tuất.

Các quyền lợi gồm trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất hằng tháng hoặc một lần; cấp thẻ BHYT cho thân nhân đủ điều kiện.

Trường hợp người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà qua đời, thân nhân được nhận trợ cấp một lần đối với thời gian người lao động chưa hưởng.

Thu hồi tiền khi chi trả gộp 2 tháng

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, cơ quan BHXH tổ chức chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3 vào cùng kỳ chi trả tháng 2-2026 để người dân vui Tết.

Việc chi trả gộp có thể phát sinh một số trường hợp phải thu hồi tiền, trong đó có trường hợp người hưởng qua đời trước và trong tháng 2-2026.

BHXH Việt Nam khẳng định việc thu hồi được thực hiện đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian hưởng và giữ kỷ cương trong quản lý quỹ BHXH. Việc này không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi hợp pháp của người hưởng và thân nhân theo quy định.