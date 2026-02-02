Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp lương hưu tháng 2 và tháng 3-2026 02/02/2026 09:08

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và 3) vào kỳ chi trả tháng 2-2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 07 gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2026 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Bộ Công Thương được giao chủ trì theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý. Triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2026 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: NHẬT DIỄM

Bộ này cũng cần phối hợp với các địa phương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường mở chiến dịch tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cùng đó là bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 2-2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không khí, nguồn nước sinh hoạt. “Giải quyết tốt việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu, tuyệt đối không để ách hàng hóa do yếu tố chủ quan, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả nếu do yếu tố khách quan” – Công điện nêu rõ.

Bộ VH-TT&DL chủ trì chỉ đạo tổ chức các Chương trình nghệ thuật phong phú, đặc sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bảo tồn giá trị truyền thống, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế từng địa phương.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh chủ động có kế hoạch bảo đảm đầy đủ phương tiện vận chuyển phục vụ Nhân dân và kiều bào về quê đón Tết.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.