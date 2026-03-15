Mang thùng phiếu đến tận nhà cử tri lớn tuổi ở Thiềng Liềng, Cần Giờ 15/03/2026 16:03

(PLO)- Không để cử tri nào bỏ lỡ ngày bầu cử, tổ bầu cử tại ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) và xã Cần Giờ, TP.HCM đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà các cử tri lớn tuổi, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Trưa 15-3, tổ bầu cử số 04 tại trụ sở ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, TP.HCM đã tổ chức đoàn đem thùng phiếu phụ đến nhà một số hộ dân trên địa bàn để phục vụ công tác bầu cử.

Tổ bầu cử đã đem thùng phiếu phụ đến cho 4 cử tri là những cụ già đã trên 80 tuổi, hiện đang bị bệnh hoặc gặp khó khăn khi đi lại, không thể trực tiếp đến điểm bầu cử để bỏ phiếu.

Tổ bầu cử số 04 tại trụ sở ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An mang thùng phiếu phụ đến nhà các cụ già gặp khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: SONG MAI

Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ, phiếu bầu đến nhà của các cử tri này. Thành viên tổ bầu cử sẽ hỗ trợ cử tri gạch phiếu bầu cử và hướng dẫn cử tri tự tay bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Đảm bảo công tác bầu cử tại nhà các cử tri được đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đúng quy định.

Bà Trần Thị Nết (83 tuổi) được tổ bầu cử đến nhà và hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử. Bà Nết cho biết bà rất xúc động khi vẫn được tự tay bỏ lá phiếu tín nhiệm của mình vào thùng phiếu. Được địa phương quan tâm, hỗ trợ để thực hiện quyền công dân khiến bà cảm thấy rất ấm lòng.

Bà Nết đã gửi lời cảm ơn và động viên các thành viên tổ bầu cử khi đã đến tận nhà để hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà được tham gia ngày hội bầu cử.

Bà Trần Thị Nết được tổ bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: SONG MAI

Tính đến trưa 15-3, công tác bầu cử tại ấp đảo Thiềng Liềng đã hoàn thành gần 80%. Số cử tri còn lại là diêm dân và ra đồng từ sớm nên sẽ tranh thủ về bỏ phiếu vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Tại điểm bầu cử số 07 - trụ sở ấp Đông Hòa, xã Cần Giờ có hơn 1.500 cử tri bỏ phiếu. Đối với các cử tri đi lại khó khăn, Tổ bầu cử cũng đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để hỗ trợ cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Bà Võ Thị Diễm Phượng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cùng tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến nhà cử tri. Ảnh: MAI LINH

Tại điểm bầu cử số 07 - trụ sở ấp Đông Hòa, xã Cần Giờ có hơn 1.500 cử tri bỏ phiếu, trong đó có một số cử tri đi lại khó khăn, không thể đến điểm bầu cử. Ảnh: MAI LINH



Việc mang thùng phiếu phụ đến nhà cử tri được tổ bầu cử tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An thực hiện nhằm đảm bảo quyền bầu cử của cử tri lớn tuổi. Ảnh: SONG MAI

Ông Nguyễn Văn Thanh (cử tri ấp Thiềng Liềng) dù bị bệnh và đang nằm một chỗ nhưng vẫn được tổ bầu cử hỗ trợ, mang thùng phiếu đến nhà để ông tự tay bỏ lá phiếu tín nhiệm của mình. Ảnh: SONG MAI

Các thùng phiếu được tổ bầu cử chuẩn bị, kiểm tra một cách kỹ càng. Ảnh: SONG MAI

Việc mang thùng phiếu đến tận nhà cho các cử tri lớn tuổi, gặp khó khăn trong việc đi lại nhằm đảm bảo quyền công dân và tạo điều kiện để các cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Ảnh: SONG MAI