Cử tri ấp Thiềng Liềng dậy sớm chờ con nước để đi bầu cử 15/03/2026 12:45

(PLO)- Một số cử tri tại ấp Thiềng Liềng, TP.HCM phải dậy từ sớm, đợi con nước lên rồi di chuyển bằng vỏ lãi men theo các kênh, rạch để đến điểm bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sáng 15-3, hoà chung không khí cả nước, cử tri tại xã đảo Thạnh An, TP.HCM đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ sáng sớm, tại điểm bỏ phiếu số 4 - trụ sở ấp Thiềng Liềng có phần thưa thớt cử tri đến bầu cử.

Theo lãnh đạo địa phương, với đặc thù địa phương có nhiều kênh rạch chằng chịt, một số hộ dân ở sâu trong các kênh, rạch nên không thể đi đường bộ đến điểm bỏ phiếu. Các cử tri này đợi con nước lên và đi vỏ lãi qua các kênh, rạch để đến điểm bầu cử, thực hiện quyền công dân.

Cử tri đến điểm bỏ phiếu số 04 - trụ sở ấp Thiềng Liềng để bầu cử. Ảnh: SONG MAI

Bà Nguyễn Thị Phượng Em (56 tuổi, cử tri địa phương) cho biết gia đình bà sống trong kênh để làm muối nên phải đợi con nước lên mới có thể di chuyển đến điểm bỏ phiếu. Dù việc đi lại còn phụ thuộc con nước, bà vẫn tranh thủ sắp xếp công việc để tham gia bầu cử.

Bà Phượng Em mong muốn các ứng cử viên sau khi đắc cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống người dân địa phương, đặc biệt là những hộ làm nghề muối, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và đi lại cho người dân.

Bà Phượng Em đến điểm bầu cử bằng vỏ lãi. Ảnh: SONG MAI

Tương tự, chị Lê Thị Mỹ Tiên (33 tuổi) đã cùng 5 người trong gia đình dậy từ sớm, đợi con nước lên để dùng vỏ lãi di chuyển đến điểm bỏ phiếu



Nhà chị Tiên ở khu vực kênh 50, cách ấp Thiềng Liềng một con nước nên mỗi lần đi lại đều phải đi bằng ghe hoặc vỏ lãi.

Gia đình chị Tiên làm nghề làm muối, cuộc sống gắn liền với sông nước nên việc đi bầu cử cũng phải đợi con nước lên. Dù vậy, chị vẫn cảm thấy rất tự hào khi được trực tiếp tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Chị Tiên kỳ vọng công tác bầu cử sẽ diễn ra thuận lợi và mong những ứng cử viên trúng cử sẽ quan tâm, hỗ trợ, giúp địa phương ngày càng phát triển.

Gia đình chị Lê Thị Mỹ Tiên đi vỏ lãi đến điểm bầu cử. Ảnh: SONG MAI

Ông Trần Văn Re (70 tuổi, cử tri địa phương) cho biết ông đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cùng vợ và con trai đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Tuy nhiên, nơi gia đình ông sinh sống phải qua một con sông mới đến được điểm bầu cử, nên cả nhà phải chờ nước lên mới có thể di chuyển.

Ảnh: SONG MAI

Ông Re chia sẻ hầu hết việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày của gia đình đều phụ thuộc vào con nước.

"Dù muốn đi sớm hơn cũng không được, phải đợi nước lên mới qua sông" - ông nói.

Những hộ dân tại ấp Thiềng Liềng phải di chuyển bằng vỏ lãi để đến được điểm bầu cử. Ảnh: SONG MAI

Theo ông Re, gia đình ông đã gắn bó với vùng đất này hàng chục năm bằng nghề làm muối. Cứ mỗi kỳ bầu cử 5 năm, ông đều thu xếp công việc để đi bỏ phiếu với mong muốn lựa chọn được những người thực sự xứng đáng.

Ông Re kỳ vọng các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những điều đã hứa, có những việc làm thiết thực để chăm lo đời sống người dân và góp phần giúp địa phương ngày càng phát triển.