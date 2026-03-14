TP.HCM: Cử tri ấp Thiềng Liềng đã sẵn sàng gửi gắm niềm tin qua lá phiếu 14/03/2026 19:55

(PLO)- Cử tri ấp Thiềng Liềng gửi gắm niềm tin qua lá phiếu để chọn ra các ứng cử viên hiểu và tâm huyết về sự phát triển bền vững của địa phương trong tương lai.

Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ghi nhận của PLO, tại các ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An (TP.HCM), công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất.

Theo ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, ấp Thiềng Liềng có gần 700 hộ dân đến bầu cử. Công tác chuẩn bị cho điểm bầu cử số 4 tại trụ sở ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, đã sẵn sàng.

"Hôm nay tổ bầu cử đã tiến hành kiểm tra lại một lần nữa các công tác chuẩn bị để ngày mai (15-3) bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật" - ông Lợi cho biết.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An (bìa phải), đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại ấp Thiềng Liềng. Ảnh: SONG MAI

Ông Nguyễn Văn Đổi (cử tri địa phương) bày tỏ xúc động và cho biết ngày mai người dân ấp Thiềng Liềng sẽ đến bầu cử trong tâm thế sẵn sàng lựa chọn ra những ứng cử viên xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

"Sinh ra và lớn lên tại ấp Thiềng Liềng, hiện đang sinh sống bằng nghề làm muối, tôi mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ có các ý kiến, kiến nghị đến các cấp chính quyền để quan tâm, lo lắng và chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân nơi đây" - ông Đổi nói.

Người dân ấp Thiềng Liềng xem lại thông tin các ứng cử viên trước ngày bầu cử. Ảnh: SONG MAI

Ở kế bên điểm bầu cử số 04, bà Bùi Thị Giạ (53 tuổi, cử tri địa phương) cho biết bà đã dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa trong những ngày cả nước chuẩn bị cho ngày hội non sông.

Sau khi lấy chồng, bà Giạ đã về sinh sống tại nơi đây hơn 30 năm và xem đây là quê hương của bà. Bà mong cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp và các cử tri sẽ chọn ra được người có tài có đức, chăm lo cho ấp Thiềng Liềng ngày một phát triển.

Chị Nguyễn Thị Hồ Điệp (31 tuổi, thành viên tổ bầu cử) chia sẻ rất vinh dự khi được tham gia tổ bầu cử, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Những ngày qua, chị Điệp cùng các thành viên trong tổ đã tất bật chuẩn bị các khâu để hoàn tất điểm bầu cử, bảo đảm sẵn sàng cho ngày cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chị vọng các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết đã hứa, góp phần xây dựng và phát triển địa phương.

Các công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất. Ảnh: SONG MAI

Chị Đặng Thị Thu Huyền (cử tri địa phương) sinh sống và làm việc tại phường Tân Hưng nhưng cư trú ở ấp Thiềng Liềng và tham gia bỏ phiếu ở điểm bầu cử tại đây.

"Việc bỏ phiếu không chỉ thực hiện quyền của cử tri mà còn để lựa chọn những đại biểu hiểu về điều kiện tự nhiên khó khăn của Thiềng Liềng và tâm huyết về sự phát triển bền vững địa phương trong tương lai. Qua đó, góp phần thực hiện khát vọng phát triển và chuyển tải tiếng nói của cử tri để chung tay vào sự phát triển của địa phương cũng như công tác lập pháp của Việt Nam" - chị Huyền nói.

Một số hình ảnh ghi nhận tại địa phương:

Tại ấp Thiềng Liềng, thùng phiếu phụ được bố trí để mang đến cho các cử tri ở xa, hạn chế đi lại bỏ phiếu. Ảnh: SONG MAI

Trước trụ sở ấp Thiềng Liềng, cờ hoa, băng rôn... được trang trí trang trọng. Ảnh: SONG MAI

Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử được dán trước cổng ra vào cho cử tri dễ dàng nắm được. Ảnh: SONG MAI

Ông Nguyễn Văn Đổi (cử tri địa phương) cho biết người dân ở ấp Thiềng Liềng đã trong tâm thế sẵn sàng lựa chọn ra những ứng cử viên tâm huyết. Ảnh: SONG MAI

Công tác trang trí địa điểm bầu cử được xã tất bật chuẩn bị. Ảnh: SONG MAI

Treo cờ đỏ sao vàng trước lối ra vào tại trụ sở ấp. Ảnh: SONG MAI

Mọi công tác được tổ bầu cử chuẩn bị chu đáo. Ảnh: SONG MAI