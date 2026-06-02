Hà Nội phạt tới 100 triệu nếu bao che hoạt động khiêu dâm tại vũ trường 02/06/2026 16:51

(PLO)- HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về mức tiền phạt một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, trong đó, các hành vi tổ chức hoặc bao che hoạt động đồi trụy, khiêu dâm tại cơ sở karaoke, vũ trường, nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

Chiều 2-6, tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn TP theo quy định của Luật Thủ đô.

Theo nghị quyết, Hà Nội áp dụng mức tiền phạt bằng hai lần mức phạt tương ứng được quy định tại Nghị định 87/2026 của Chính phủ. Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt áp dụng đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân.

Nghị quyết quy định mức xử phạt đối với 53 hành vi vi phạm cụ thể. Trong đó, các hành vi như xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; kích động bạo lực; truyền bá tệ nạn xã hội; thể hiện nội dung dâm ô, trụy lạc hoặc kích động chống đối pháp luật bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Trong lĩnh vực điện ảnh, hành vi phổ biến phim tại rạp chiếu, trên truyền hình hoặc trên không gian mạng khi chưa có giấy phép phân loại hoặc chưa thực hiện phân loại theo quy định bị xử phạt từ 80-100 triệu đồng.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức tiền phạt với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn.Ảnh: HỢP NGUYỄN

Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức chương trình có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực hoặc gây tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội bị phạt từ 80-90 triệu đồng.

Nghị quyết cũng tăng mạnh chế tài đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Hành vi kinh doanh karaoke không có giấy phép hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke để hoạt động bị phạt từ 60-80 triệu đồng. Trường hợp kinh doanh karaoke trong thời gian không được phép hoạt động bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép bị xử phạt từ 80-100 triệu đồng. Các hành vi tổ chức hoặc bao che hoạt động đồi trụy, khiêu dâm tại cơ sở karaoke, vũ trường, nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch cũng bị phạt tới 100 triệu đồng.

Trong lĩnh vực quảng cáo, hành vi treo, đặt, dán hoặc vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Hành vi sử dụng các từ ngữ như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" trong quảng cáo mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Đối với hành vi quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người đó, mức phạt từ 40-80 triệu đồng.

Mức xử phạt cao nhất theo nghị quyết là từ 160-200 triệu đồng, áp dụng đối với hành vi quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Để bảo đảm tính khả thi, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ triển khai đợt tuyên truyền cao điểm kéo dài từ 3 đến 6 tháng trước khi áp dụng xử phạt nghiêm theo mức mới. Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh karaoke, cơ sở in ấn, doanh nghiệp quảng cáo, đồng thời tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở trong giai đoạn đầu thực hiện nghị quyết.