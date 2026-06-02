Hoãn phiên tòa vụ 6 cựu chiến binh kêu oan tội hủy hoại rừng 02/06/2026 14:15

Ngày 2-6, TAND tỉnh Lâm Đồng đã hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan tội hủy hoại rừng.

Các cựu chiến binh tại tòa. Ảnh: N.N

Lý do hoãn phiên tòa vì nhiều luật sư, người làm chứng, điều tra viên... vắng mặt. Ngoài ra, 6 cựu chiến binh liên quan cũng có đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Trước ngày xét xử, các cựu chiến binh đã có đơn đề nghị thay đổi kiểm sát viên (thuộc VKSND tỉnh Lâm Đồng) được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Tuy nhiên, yêu cầu này của các cựu chiến binh chưa được chấp nhận.

HĐXX thông báo phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 26-6.

Như PLO đã thông tin, ngày 30-1, TAND Khu vực 6 - Lâm Đồng tuyên án 6 cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng.

Tòa phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng (64 tuổi) 7 tháng tù. Các bị cáo: Ngân Xuân Dũng (66 tuổi), Vũ Tất Đắc (73 tuổi), Hoàng Văn Sằn (69 tuổi), Nguyễn Nam Thái (59 tuổi) và Cao Minh Điến (58 tuổi, cùng ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) - cùng bị phạt 6 tháng tù.

Mức án lần này bằng với mức án năm 2017 mà các bị cáo đã chấp hành xong. Do đó, HĐXX khấu trừ thời gian các bị cáo đã chấp hành án bản án trước đây, không buộc các bị cáo phải thi hành án phạt tù theo bản án lần này.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường hơn 53 triệu đồng cho chủ rừng.

Vụ án trên đã trải qua nhiều phiên tòa, nhiều vòng xét xử. Tháng 4-2016, TAND thị xã Gia Nghĩa (cũ) xử sơ thẩm lần đầu, phạt các bị cáo từ 6 đến 7 tháng tù. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) hủy án.

Khu vực được xác định là hiện trường vụ án hủy hoại rừng. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tháng 9-2017, xử sơ thẩm lần hai, tòa vẫn xác định các bị cáo hủy hoại rừng và tuyên phạt mức án như cũ. Cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) xử phúc thẩm lần hai, tuyên y án sơ thẩm.

Năm 2020, khi cả 6 cựu chiến binh chấp hành án xong thì Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng không đủ căn cứ phạt tù 6 cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng. Xử giám đốc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy án để điều tra lại.

Theo bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM, nơi xảy ra vụ án được xác định là rừng nhưng trong hồ sơ vụ án không có tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh là rừng, chủng loại rừng theo quy định tại Nghị định 23/2006 của Chính phủ.

Cũng theo TAND Cấp cao tại TP.HCM, hai kết luận giám định đều do ông Huỳnh Văn Triệu ký là trái quy định. Bởi lẽ, việc giám định thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn, phải giám định tập thể theo quy định của Luật giám định tư pháp năm 2013. Các cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ vào kết luận nêu trên để điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Quanh khu vực xảy ra vụ án, đã bị lấn chiếm, trồng cây. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tòa cấp cao cũng cho rằng, biên bản vi phạm hành chính ngày 27-3-2015 của Chi cục kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa, xác định diện tích rừng tại lô 3 và 6 khoảnh 1, tiểu khu 1710 mức độ thiệt hại 100%. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn xác định trong các ngày 19 và 20-4-2015, các cựu chiến binh tiếp tục phá rừng tại tiểu khu 1710 là không đủ cơ sở.

Sau quá trình điều tra lại, vào các ngày 27 và 28-1, TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 3 đối với sáu bị cáo nói trên.

Cáo trạng cáo buộc vào năm 2015, sáu cựu chiến binh đã hủy hoại 0,9 ha rừng sản xuất tại tiểu khu 1710, phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông (cũ), gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng.