Lâm Đồng dự kiến giảm 1.117 thôn, tổ dân phố 02/06/2026 13:58

(PLO)- Theo dự kiến, Lâm Đồng sẽ giảm 1.117 thôn, tổ dân phố, tỉ lệ giảm so với trước khi sắp xếp đạt 40,28%.

Ngày 2-6, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã trình UBND tỉnh phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo, toàn tỉnh dự kiến giảm 1.117 thôn, tổ dân phố, tương đương hơn 40% số đơn vị hiện có.

Toàn tỉnh dự kiến giảm đến 1.117 đơn vị cơ sở. Ảnh trung tâm xã Hàm Thuận Nam, sắp tới sẽ là phường Hàm Thuận Nam. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Đây được xem là đợt sắp xếp quy mô lớn nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu tổ chức lại đơn vị hành chính sau khi tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba địa phương trước đây.

Theo Sở Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng phương án tổng thể, ngày 25-5, đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương rà soát hiện trạng, đề xuất phương án sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu đánh giá đầy đủ thực trạng tổ chức, hoạt động của từng thôn, buôn, bản, tổ dân phố, khu phố; đồng thời xây dựng phương án sắp xếp trình Đảng ủy cấp xã xem xét, thống nhất trước khi gửi về Sở Nội vụ.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các địa phương, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo phương án sắp xếp tổng thể.

Trung tâm xã Đức Trọng, sắp tới sẽ là phường Đức Trọng.

Theo dự thảo, tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp 2.071 thôn, tổ dân phố để hình thành 954 đơn vị mới, qua đó giảm 1.117 đơn vị.

Sau khi hoàn tất sắp xếp, toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ còn 1.656 thôn, tổ dân phố, gồm 1.303 thôn và 353 tổ dân phố. Tỉ lệ giảm so với trước khi sắp xếp đạt 40,28%.

Kết quả rà soát cho thấy có 632 trong tổng số 1.070 đơn vị đủ điều kiện về quy mô hộ gia đình nên được giữ nguyên.

Ngoài ra, có 70 đơn vị chưa đạt tiêu chí về quy mô hộ gia đình nhưng vẫn được đề xuất giữ nguyên do có các yếu tố đặc thù về địa lý, dân cư, phong tục tập quán hoặc điều kiện quản lý.

Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc vừa bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, vừa phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, tránh gây xáo trộn lớn trong đời sống người dân.

Cổng vào Trung tâm hành chính xã Hàm Thuận Nam. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Sở Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trong những ngày tới.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ sẽ hoàn chỉnh phương án, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 10-6-2026.

Đây sẽ là cơ sở pháp lý để các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh trước ngày 30-6-2026 theo kế hoạch đề ra.