Đề án thành lập phường Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút: Người dân đồng thuận cao 25/05/2026 16:58

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo kết quả lấy ý kiến người dân đối với đề án thành lập các phường Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến người dân đối với đề án thành lập các phường Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút.

Theo đó, 3 xã đủ điều kiện tiêu chuẩn thành lập phường là Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút đã xây dựng đề án thành lập phường và triển khai lấy ý kiến người dân về đề án thành lập phường.

Một góc xã Đức Trọng.

Đến nay, 3 xã trên báo cáo kết quả và trình HĐND xã ban hành nghị quyết thông qua đề án thành lập phường theo quy trình.

Việc lấy ý kiến được triển khai đồng loạt từ ngày 20 đến 21-5 bằng nhiều hình thức như hội nghị cụm dân cư, lấy ý kiến đại diện hộ gia đình và trực tiếp tại hộ dân.

Tại xã Đức Trọng, có 18.301 người tham gia lấy ý kiến, trong đó 18.205 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ rất cao là 99,48%; chỉ có 96 phiếu không đồng ý, chiếm 0,52%.

Ở xã Hàm Thuận Nam, mức độ đồng thuận gần như tuyệt đối. Trong 7.135 cử tri tham gia lấy ý kiến (đạt 96,79%), có tới 7.133 phiếu đồng ý, đạt 99,97%; chỉ ghi nhận 2 phiếu không đồng thuận.

Một góc xã Hàm Thuận Nam. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong khi đó, xã Cư Jút có tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến đạt 84,49% với 9.291 phiếu đồng ý (97,44%) và 244 phiếu không đồng ý (2,56%).

Những con số này cho thấy chủ trương thành lập phường cơ bản nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân, phản ánh kỳ vọng về một không gian phát triển đô thị bài bản, đồng bộ hơn trong tương lai.

Dù ý kiến đồng thuận cao nhưng theo UBND các xã Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút thì vẫn còn một bộ phận nhỏ cử tri bày tỏ sự băn khoăn với việc thành lập phường.

Một góc xã Cư Jút.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nỗi lo phải thực hiện điều chỉnh các loại giấy tờ liên quan như hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh và nhiều thủ tục hành chính khác sau khi thay đổi đơn vị hành chính.

Một số người dân lo ngại việc chuyển đổi có thể khiến họ mất thời gian, phát sinh chi phí và gặp khó trong quá trình thực hiện thủ tục, dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, giải thích và cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức.

Đây là tâm lý dễ hiểu trong những giai đoạn chuyển tiếp hành chính lớn, nhất là khi người dân luôn mong muốn sự ổn định và đơn giản trong các giao dịch dân sự, hành chính thường ngày.

Cổng vào trung tâm hành chính Hàm Thuận Nam. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Những băn khoăn này không phải là sự phản đối chủ trương, mà là tâm lý thận trọng trước những thay đổi gắn liền với đời sống thường nhật. Chính vì thế, các địa phương vẫn đang tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc thành lập phường, hướng tới sự thống nhất và đồng thuận cao sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết chính thức.