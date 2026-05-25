Thành ủy Hà Nội yêu cầu phường Hai Bà Trưng báo cáo vụ vỉa hè lát đá bị đục phá làm dải cây xanh 25/05/2026 11:55

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu Đảng ủy phường Hai Bà Trưng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo vụ việc vỉa hè lát đá trên đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài bị đục phá để làm dải cây xanh.

Trước đó, nhiều ngày qua, người dân phản ánh việc máy móc, công nhân tiến hành đục phá hàng loạt đá lát vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, đoạn cạnh Công viên Thống Nhất, thuộc phường Hai Bà Trưng.

Theo ghi nhận, nhiều đoạn đá lát bị vỡ nát, trong khi phần lớn các phiến đá vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều người dân bày tỏ tiếc nuối vì cho rằng hạng mục vỉa hè còn khá mới và chưa xuống cấp.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu phường Hai Bà Trưng báo cáo vụ vỉa hè lát đá bị đục phá làm dải cây xanh. Ảnh: Trọng Phú

Phần vỉa hè được cải tạo rộng khoảng 1 m. Sau khi bóc lớp đá lát, công nhân sử dụng đá tự nhiên để làm tường bao, tạo khuôn viên trồng cây xanh.

Đại diện chính quyền phường Hai Bà Trưng cho biết việc bổ sung cây xanh, vườn hoa và thảm cỏ trên tuyến vỉa hè này là cần thiết nhằm tăng khả năng thoát nước tự nhiên, đồng thời hạn chế phương tiện đi lên vỉa hè.

Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài có chiều dài khoảng 600 m, nối từ đường Đại Cồ Việt đến đường Trần Nhân Tông. Tuyến đường được thông xe từ đầu năm 2018 sau nhiều năm thi công.

Vỉa hè hai bên tuyến đường rộng khoảng 5 m, được lát đá tự nhiên và bố trí lối đi dành cho người khuyết tật. Khi mới hoàn thành, đây cũng là một trong số ít tuyến phố ở Hà Nội lắp hàng rào cột sắt, dây xích dọc vỉa hè để ngăn ô tô dừng đỗ hoặc đi lên vỉa hè.

Nhờ hệ thống rào chắn, tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè gần như không xảy ra, chỉ xuất hiện một số ít xe máy đi lên vỉa hè vào giờ cao điểm.