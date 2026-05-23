Ngành nước TP.HCM chăm sóc khách hàng bằng QR Code 23/05/2026 08:53

(PLO)- Việc ứng dụng công nghệ QR Code vào thanh toán hóa đơn tiền nước tại Công ty CP Cấp nước Gia Định được xem là một bước đi đáng chú ý trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nước TP.HCM.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi mô hình vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ. Với ngành cấp nước cũng vậy, câu chuyện không còn dừng ở việc đảm bảo nguồn nước sạch mà còn là làm sao để khách hàng được phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn. Theo đó, chỉ vài thao tác trên điện thoại, qua công nghệ QR Code, Công ty CP Cấp nước Gia Định đã gần khách hàng hơn.

Tích hợp QR Code trên phiếu thanh toán tiền nước

Hiện nay, tại một số công ty cấp nước thành viên thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, quy trình thanh toán tiền nước được thực hiện sau các bước xử lý và cập nhật dữ liệu kể từ khi ghi nhận chỉ số tiêu thụ nước. Với chu kỳ sử dụng nước khoảng 30 ngày, khách hàng thường cần chờ thêm 3-4 ngày để hệ thống hoàn tất việc cập nhật thông tin và hỗ trợ thanh toán.

Từ nhu cầu nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thêm thuận tiện cho khách hàng, Công ty CP Cấp nước Gia Định đã triển khai tích hợp QR Code trực tiếp trên giấy báo thanh toán tiền nước. Giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời mang đến sự thay đổi đáng kể trong cách khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Theo đó, ngay sau khi nhân viên ghi nhận chỉ số tiêu thụ nước, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR tích hợp đầy đủ thông tin thanh toán như mã khách hàng, số tiền, kỳ hóa đơn và các dữ liệu liên quan. Mã QR này được in trực tiếp trên giấy báo thanh toán, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch ngay khi nhận thông tin hóa đơn.

Thay vì phải nhập thủ công số tài khoản, nội dung chuyển khoản hoặc đến các điểm thu hộ, khách hàng chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để quét mã QR và hoàn tất thanh toán trong vài giây. Nhờ đó, việc thanh toán tiền nước có thể được thực hiện gần như ngay lập tức.

Khách hàng có thể theo dõi thông tin tiêu thụ và thực hiện thanh toán qua ứng dụng trên điện thoại. Ảnh: SAWACO

Người dân chủ động hơn trong sử dụng dịch vụ

Một trong những điểm nổi bật của ứng dụng QR Code là nâng cao tính thuận tiện trong thanh toán cho khách hàng. Chỉ với điện thoại thông minh có kết nối Internet, người dân có thể dễ dàng thanh toán hóa đơn tiền nước mọi lúc, mọi nơi. Hình thức này giúp giảm sự phụ thuộc vào các điểm thu trực tiếp, hạn chế thời gian chờ đợi và tạo sự chủ động hơn trong quá trình thanh toán.

Đối với nhóm khách hàng trẻ, việc quét mã QR đã trở thành thói quen trong thanh toán hằng ngày. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ này vào ngành nước giúp tạo ra trải nghiệm đồng bộ với các dịch vụ số khác như điện, viễn thông, thương mại điện tử hay ngân hàng.

Không chỉ rút ngắn thời gian giao dịch, QR Code còn giúp hạn chế sai sót so với các phương pháp thủ công. Tất cả thông tin hóa đơn được mã hóa sẵn nên tính chính xác cao hơn, đồng thời tăng độ an toàn trong thanh toán. Ngoài chức năng thanh toán, khách hàng còn có thể theo dõi lịch sử tiêu thụ nước, tra cứu thông tin hóa đơn và quản lý chi phí sinh hoạt thuận tiện hơn thông qua ứng dụng trên điện thoại. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công ích.

Bên cạnh sự thuận tiện trong quá trình thanh toán, việc áp dụng hình thức thanh toán số còn góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ của doanh nghiệp cấp nước. Khi dữ liệu thanh toán được cập nhật và xử lý nhanh hơn, khách hàng cũng được hỗ trợ thuận tiện hơn trong việc tra cứu, xác nhận giao dịch và hạn chế các thủ tục phát sinh liên quan. Đồng thời, việc giảm bớt các khâu trung gian và đối soát thủ công cũng giúp quá trình cung cấp dịch vụ diễn ra nhanh chóng, đồng bộ và ổn định hơn.

Theo thống kê từ Công ty CP Cấp nước Gia Định, kể từ khi triển khai thanh toán bằng QR Code từ tháng 8-2025 đến nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 14.285 hóa đơn được thanh toán qua hình thức này, với tổng số tiền hơn 4,532 tỉ đồng. Con số trên cho thấy mức độ tiếp cận công nghệ của người dân ngày càng cao, đồng thời phản ánh hiệu quả thực tế của mô hình thanh toán số trong lĩnh vực dịch vụ công ích.