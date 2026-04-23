SAWACO hỗ trợ 200 người dân phẫu thuật mắt miễn phí 23/04/2026 19:43

Đối tượng được hỗ trợ trong chương trình là 200 bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh thực sự khó khăn, có bệnh lý về mắt nhưng không có điều kiện để thăm khám, phẫu thuật.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã hỗ trợ tổng chi phí phẫu thuật mắt cho các bệnh nhân là 320 triệu đồng.

Ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc SAWACO phát biểu chia sẻ tại chương trình.

Tham gia cùng đoàn có bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM; ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc SAWACO; ông Lý Bửu Nghĩa, Phó Tổng giám đốc SAWACO…

Phát biểu tại chương trình ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc Sawaco cho biết: nhằm thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái” góp phần hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các trường hợp mắc bệnh về mắt chưa có điều kiện điều trị, cơ hội phục hồi thị lực. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn Tổng Công ty.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp cho các hoàn cảnh khó khăn có điều kiện thăm khám, phẫu thuật mắt miễn phí để thuận lợi hơn trong sinh hoạt cũng như làm việc, giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Trong những năm qua, bên cạnh nhiều hoạt động xã hội nói chung, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trong các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho 950 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bình Thuận với tổng số tiền hỗ trợ 832,2 triệu đồng.