Tối nay, nhiều khu vực ở TP.HCM sẽ bị cúp nước trong 8 giờ 23/04/2026 15:39

(PLO)- Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thông báo nhiều địa phương có khả năng cúp nước từ 21 giờ ngày 23-4 đến 5 giờ ngày 24-4.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết từ đêm nay đơn vị sẽ cúp nước để hỗ trợ khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D1050 tại giao lộ Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám (Công trường Dân chủ), phường Xuân Hòa. Việc sửa chữa này nhằm đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục, an toàn.

Trong thời gian cúp nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố trên sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực. Thời gian thực hiện từ 21 giờ ngày 23-4 (thứ 5) đến 5 giờ ngày 24-4 (thứ 6). Tổng thời gian thực hiện dự kiến 8 giờ.

Các khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian cúp nước gồm:

Khu vực Công ty CPCN Bến Thành: Gián đoạn cung cấp nước một phần các phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Khu vực Công ty CPCN Phú Hòa Tân: Gián đoạn cấp nước các phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng; một phần phường Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Khu vực Công ty CPCN Gia Định: Gián đoạn cấp nước phường Nhiêu Lộc; nước yếu phường Phú Nhuận.

Khu vực Công ty CPCN Thủ Đức: Do phải giảm bơm nhà máy nước Thủ Đức nên xảy ra nước yếu khu vực Lê Văn Việt, Đại học Quốc gia TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2, Nguyễn Xiển – Nguyễn Duy Trinh; nước yếu tại các phường Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình.

SAWACO đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Công ty CP cấp nước điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cấp nước, nước yếu. Đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu, mong các đơn vị kịp thời có kế hoạch dự trữ nước sạch để sử dụng.