(PLO)- Nhiều khu vực ở TP.HCM có khả năng bị cúp nước vào cuối tuần này do dừng vận hành Nhà máy nước Tân Hiệp để thực hiện bảo trì, sửa chữa định kỳ.

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa thông báo sẽ tạm ngưng nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của Nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm Hòa Phú.

Trong thời gian ngưng nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực.

Thời gian thực hiện dự kiến từ 21 giờ phút ngày 31-1 (thứ Bảy) đến ngày 5 giờ ngày 1-2 (Chủ nhật).

Các khu vực bị ảnh hưởng, có khả năng bị cúp nước gồm: Phường Phú Định, Phường Bình Đông, xã Bình Chánh, xã Hưng Long.

Các khu vực nước yếu gồm các phường: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Bình, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng; các xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng.

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu.