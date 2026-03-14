Bộ Xây dựng phê bình chủ đầu tư dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 14/03/2026 17:33

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa có Công văn phê bình nghiêm túc BQL dự án Mỹ Thuận vì chậm tiến độ tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; đồng thời, ra "tối hậu thư" hoàn thành các hạng mục còn lại.

Bộ Xây dựng vừa có Công văn gửi BQL dự án Mỹ Thuận và các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác tuyến chính dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Cao tốc Cần thơ - Cà Mau do BQL dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, gồm hai dự án thành phần, gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau.

Đến nay, dự án đã được đưa vào khai thác tạm tuyến chính và đang tiếp tục tổ chức triển khai thi công các hạng mục còn lại, như: lề, rãnh nước, gia cố taluy, nút giao, tuyến nối, đường gom…. Cạnh đó, hoàn thiện các thủ tục liên quan để bàn giao công trình cho đơn vị quản lý.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có điểm đầu thuộc địa phận phường Cái Răng (TP Cần Thơ), điểm cuối giao với đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau). Ảnh: CHÂU ANH

Để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tạm cũng như sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường ngày 10-3 của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy các đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, chậm triển khai thi công các hạng mục còn lại, khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông cũng như hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cho đơn vị quản lý.

“Việc chậm trễ nêu trên có nguy cơ chậm hoàn thành toàn bộ dự án cũng như kéo dài thời gian quản lý khai thác của chủ đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi vừa thi công vừa khai thác” - Công văn của Bộ Xây dựng nêu.

Ra "tối hậu thư" hoàn thành các hạng mục còn lại

Từ thực tế đó, Bộ Xây dựng yêu cầu BQL dự án Mỹ Thuận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chưa quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng công trình. Mặt khác, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra mất an toàn giao thông trong quá trình thi công các hạng mục còn lại.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Theo đó, đảm bảo trước ngày 20-3 phải hoàn thiện khắc phục các vị trí đường đầu cầu, cống bị lún lệch và các vị trí đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo độ bằng phẳng; hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, lề bê tông, rãnh tiêu năng, ống cáp. Cạnh đó, hoàn thành gia cố taluy, đường gom trước ngày 31-3 và hoàn thành nút giao, tuyến nối, hệ thống giám sát điều hành giao thông trước ngày 30-6.

“Đối với các nhà thầu tiếp tục chậm trễ, không đáp ứng tiến độ thực hiện theo kế hoạch, BQL dự án Mỹ Thuận cần cương quyết xử lý theo các quy định của hợp đồng, không để ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành toàn bộ dự án” - Bộ Xây dựng yêu cầu.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành công trình và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định. Phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để tổ chức bàn giao tuyến chính của dự án cho đơn vị quản lý. Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh nếu sau ngày 15-4 không bàn giao được cho đơn vị quản lý, toàn bộ chi phí liên quan đến công tác quản lý, vận hành khai thác tuyến chính của dự án do nhà thầu tự chi trả.