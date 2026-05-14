Sẽ khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2-7 14/05/2026 17:16

(PLO)- TP.HCM yêu cầu sở ngành và đơn vị liên quan huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành trước ngày 2-7 để chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đánh giá các sở ngành, đơn vị liên quan đã rất tích cực, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm vào ngày 29-4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành nhằm tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm TP và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: VŨ HỘI

Để tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm TP và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động triển khai công việc thuộc thẩm quyền. Trong đó, tập trung lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế tổng thể FEED), bảo đảm trình tự, thủ tục đúng quy định. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ điều kiện để khởi công trước ngày 2-7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP chính thức vinh dự mang tên Bác.

Qua kiểm tra thực địa, dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành có chiều dài khoảng 47,7 km. Tuyến đi qua địa bàn TP.HCM (11,5 km) và TP Đồng Nai (36,2 km); dự kiến bố trí khoảng 19 ga gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh và các đơn vị lưu ý một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, trên cơ sở số liệu dự báo hành khách và các tiêu chuẩn kỹ thuật, các đơn vị tổ chức phân kỳ đầu tư nhà ga nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành. Việc này cũng giúp tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng, tiết kiệm chi phí đầu tư và phát huy hiệu quả dự án.

Các đơn vị cần nghiên cứu, lập Quy hoạch khu vực TOD quanh các nhà ga như Thủ Thiêm, Bình Trưng, Depot Long Trường... Phương án tuyến và vị trí công trình phải khai thác hiệu quả quỹ đất, giảm ùn tắc, ô nhiễm và tăng nguồn thu cho ngân sách TP.

Đồng thời, TP tổ chức lấy ý kiến UBND TP Đồng Nai để thống nhất phương án tuyến; số lượng, vị trí nhà ga; các tuyến giao thông kết nối và giải pháp tích hợp Metro với xe buýt, bãi đỗ xe... Các bên cũng cần thống nhất hệ thống tiêu chuẩn áp dụng và khả năng kết nối với tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

TP.HCM cũng lấy ý kiến phía Đồng Nai về đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu (nếu có) và các nội dung liên quan để bảo đảm đồng bộ trong khai thác, vận hành.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường cũng yêu cầu rà soát, xây dựng phương án công nghệ, lựa chọn phương tiện đầu máy toa xe, hệ thống cấp điện, thông tin tín hiệu... Các yếu tố này phải bảo đảm đồng bộ với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương và đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm.