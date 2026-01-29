HĐND TP.HCM sắp chốt phương án xây cầu Thủ Thiêm 4, kéo dài metro đến sân bay Long Thành 29/01/2026 17:09

(PLO)- HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp chuyên đề, xem xét thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Thường trực HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa có quyết định triệu tập kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 6-2 tới. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong một buổi sáng.

Kỳ họp sẽ xem xét, cho chủ trương một số dự án trọng điểm tại địa bàn như thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Đồng thời, cho chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4; dự án Xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường vành đai 3 TP.HCM; dự án Nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc).

Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ vượt sông Sài Gòn kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị Nam TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM sẽ xem xét các nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm quy định về danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoản chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TP; quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và cấp xã thực hiện trên địa bàn.

Xem xét quy định trình tự, thủ tục việc tổ chức trước điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi, xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.

Quy định chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng điểm ưu tiên triển khai trên địa bàn TP.HCM; quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng tại TP.HCM.

Đồng thời, xem xét nhóm tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn năm 2025 (đợt 4); danh mục các dự án được tổ chức thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98).

Cùng đó, xem xét danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC) nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030.