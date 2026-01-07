TP.HCM thống nhất chủ trương đầu tư công cầu Thủ Thiêm 4, vốn hơn 5.000 tỉ đồng 07/01/2026 11:59

(PLO)- Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sẽ thực hiện đầu tư công, khởi công chính thức vào quý III-2026 và hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng trong quý IV-2028.

Ngày 7-1, tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã thông qua việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trình bày, dự án đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 được thực hiện ở phường Tân Thuận và phường An Khánh, bắc qua sông Sài Gòn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình. Ảnh: HÀ THƯ

Quy mô xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 với tổng chiều dài tuyến khoảng 2,16 km, gồm 8 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/giờ; tĩnh không thông thuyền 80 m, chiều cao 15 m.

Dự án thuộc nhóm A. Cấp quyết định chủ trương đầu tư là HĐND TP, cấp quyết định đầu tư dự án là UBND TP.HCM. Công trình xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 phải thực hiện thi tuyển kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ đô thị hiện đại của TP. Đến nay, hạ tầng giao thông chính trong khu vực cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026.

Tuy nhiên, kết nối giao thông giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị phía Nam TP còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện nay, Khu đô thị mới Thủ Thiêm mới chỉ kết nối trực tiếp với khu trung tâm hiện hữu qua một số tuyến, chưa có kết nối thuận tiện với khu vực phường Tân Thuận, Xóm Chiếu, Khu đô thị Nam TP.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Việc thiếu trục kết nối trực tiếp đã làm gia tăng áp lực giao thông lên các tuyến đường hiện hữu như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, các khu nút giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức giao thông và phát triển đô thị cũng như chất lượng sống của người dân.

“Việc đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Đông và phía Nam TP, giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu đô thị mới Nam TP theo định hướng quy hoạch chung” – ông Bùi Xuân Cường thông tin.

Ngoài ra, dự án còn tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khai thác hiệu quả không gian bờ sông Sài Gòn và phát triển đô thị bền vững. Đồng thời, góp phần đảm bảo tiến độ để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công của TP.

Do đó, việc sớm đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 là thực sự cần thiết, cấp bách, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của TP và đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ trong giai đoạn tới.

Theo tờ trình, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 5.063 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách TP. Trong đó, dự án thành phần 1: Bồi thường hỗ trợ tái định cư với tổng mức đầu tư sơ bộ là 1.385 tỉ đồng (dự án nhóm A); dự án thành phần 2: Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 với sơ bộ tổng mức đầu tư là 3.678 tỉ đồng (dự án nhóm A).

Dự án dự kiến sẽ thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028, khởi công xây dựng công trình chính thức vào quý III-2026 và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong quý IV-2028.

Ông Bùi Xuân Cường thông tin, trước đó, dự án xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 được đề xuất phương án đầu tư theo hình thức PPP (loại hợp đồng BOT). Tuy nhiên, qua rà soát, TP đề xuất thực hiện đầu tư công để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của TP, trên cơ sở cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Chính vì vậy, tại Hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm từ vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP và dự án phục vụ dự án PPP sang hình thức đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.

Đồng thời, chấp thuận giao Ban Thường vụ Thành ủy quyết định việc xác định nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư trong quá trình cho chủ trương đầu tư các dự án thuộc Phụ lục 4 ban hành theo Chương trình hành động 03, nhằm đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong huy động các nguồn lực đầu tư.