TP.HCM bàn chủ trương xây đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Thủ Thiêm 4 07/01/2026 08:44

(PLO)- Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thảo luận bảy nội dung, trong đó có chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP.

Sáng 7-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ ba nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM…

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP bàn bảy nội dung trọng tâm.

Cụ thể, chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP (hợp đồng BT); chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng khu Trung tâm Chính trị - Hành chính TP; chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng TP trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao; dự thảo báo cáo sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 26/2020 của Thành ủy TP.HCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Hội nghị cho ý kiến về báo cáo tiến độ kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung của Đề án 22/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Ngoài ra, còn có công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là những nội dung mà Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung rất kỹ lưỡng, cân nhắc trên mọi khía cạnh và hôm nay trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP với hai lý do.

Thứ nhất, đây là công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thứ hai, TP muốn tập hợp được công sức, trí tuệ và những ý kiến xác đáng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP để đưa ra những chủ trương lớn, có ảnh hưởng đến sự phát triển của TP trong thời gian tới.

Theo ông Trần Lưu Quang, những dự án cụ thể và những đề án được đề cập trong hội nghị thể hiện mong muốn của Đảng bộ TP trong việc phấn đấu đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, là cực tăng trưởng, TP khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng nhiều mong muốn lớn lao khác.

“Chúng tôi đã cân nhắc, trình Ban Chấp hành Đảng bộ những phần việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ độ tin cậy” - ông nói và mong muốn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nghiên cứu tài liệu, có ý kiến xác đáng để hoàn chỉnh những chủ trương theo thẩm quyền.