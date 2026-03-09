Bí thư Trần Lưu Quang: Tin tưởng tới một lúc sẽ không còn 'cò đất' nữa 09/03/2026 18:25

(PLO)- Tiếp xúc với cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tin tưởng khi ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, người dân sẽ làm sổ đỏ trên điện thoại di động.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng bốn ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú vào chiều 9-3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng bốn ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri mong xây dựng luật phải có tính bền vững

Cử tri Nguyễn Minh Thái, phường Bình Phú đánh giá cao các đại biểu Quốc hội nhiệm kì vừa qua đã mạnh dạn chất vấn các bộ trưởng có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.

Với những đại biểu tham gia ứng cử nhiệm kỳ tới, cử tri Thái cho rằng chương trình hành động đã gắn với những vấn đề mà người dân rất quan tâm, với thực tiễn TP.HCM hiện nay.

Cử tri Thái mong nếu trúng cử, các đại biểu cần tham mưu cho Quốc hội xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật một cách rõ ràng, dễ hiểu; trong đó có cơ chế để khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, tập trung giải quyết những bức xúc của người dân.

“Cùng đó phải tăng cường hoạt động giám sát, nhất là các dự án trọng điểm, giám sát thực chất, phải góp phần chỉ rõ ai là người chịu trách nhiệm khi sai phạm”, cử tri đề đạt.

Cử tri nghiên cứu chương trình hành động của các ứng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri Hồ Minh Hải, phường Bình Tây gửi gắm các đại biểu cần quan tâm quá trình xây dựng luật để có sự thống nhất và luật phải có tầm nhìn dài hạn.

“Xã hội luôn có sự thay đổi, và rõ ràng thực tiễn việc ban hành luật cho thấy chúng ta chưa theo kịp thực tiễn”, cử tri Hải nói và cho rằng, ĐBQH là “trung tâm trí tuệ”, phải có tầm nhìn lâu dài hơn, luật ban hành phải có thời hạn lâu hơn.

Ông cũng nêu thực tế thực hiện Nghị định 168 đã đem lại mặt tích cực là tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo hơn. Dù vậy, ông cho rằng cùng là ngã tư nhưng có nơi khi dừng đèn đỏ lại có biển báo xe máy được phép rẽ phải, có nơi lại không. Điều này cho thấy sự linh hoạt của các cơ quan quản lý, nhưng cũng phản ánh thực tế chưa có sự đồng bộ, chưa thể giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Cùng ý kiến, cử tri Lâm Thị Bạch Ngọc, phường Bình Tiên cho rằng các đại biểu cần có sự rà soát, tham mưu cho Quốc hội trong quá trình xây dựng và ban hành pháp luật theo hướng rõ ràng để thực hiện, nhất là các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, thuế… Đồng thời, cần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong hoạt động công vụ hàng ngày, đảm bảo công khai minh bạch cho người dân.

Cử tri Phạm Vương Phát, phường Bình Tiên cho rằng cần quan tâm hơn đến công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật giao thông.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri Phát đơn cử như dự án kênh Hàng Bàng và cầu đường Bình Tiên đã có chủ trương thực hiện nhằm giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường; cần quan tâm, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhiều cử tri cũng đề cập đến tình trạng lừa đảo qua mạng như sim rác, tài sản ảo làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân; rất cần hoàn thiện về mặt pháp lý để quản lý chặt chẽ hơn; hay các ý kiến về chỉnh trang đô thị; nhà ở cho người thu nhập thấp, an ninh trật tự trên địa bàn…

Sẽ không còn cò đất nhờ chuyển đổi số

Thay mặt các ứng cử viên và với tư cách Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang chia sẻ với ý kiến của cử tri, rằng luật phải có độ bền, không chỉ có hiệu lực ngắn hạn. Muốn vậy, ông cho rằng cần đánh giá tác động luật một cách kĩ lưỡng; dù vậy, ông cũng mong cử tri chia sẻ. Từng tham gia hai khóa Quốc hội, ông nói Quốc hội chịu áp lực phải ra luật nhanh vì nếu không xã hội không phát triển, không có hành lang pháp lý để làm nên có khi ‘đánh giá không tới’.

Thay mặt các ứng cử viên và với tư cách Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang chia sẻ với ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH

Ông cũng cho rằng cần đánh giá việc áp dụng luật một cách tổng thể, nếu không linh hoạt sẽ không giải quyết được những câu chuyện mang tính tình thế, có những tình huống không thể cứng nhắc.

Từ đó, ông chia sẻ thêm nếu nhiệm kỳ tới tham gia Quốc hội, mỗi đại biểu sẽ có sự đánh giá thấu đáo, kỹ lưỡng; nhưng vấn đề đáng quan tâm hơn là việc phân cấp mạnh mẽ cho địa phương.

Bí thư Trần Lưu Quang nói thêm, TP.HCM hiện được phân cấp mạnh nhất và tới đây có thể sẽ đề xuất những chính sách mới và phân cấp mạnh hơn.

Trước lo lắng của cử tri về tình trạng lừa đảo qua mạng, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho biết việc này cũng sẽ có những tác động không mong muốn, nhất là giới trẻ. “Xin mọi người hết sức lưu ý vì đây là xu thế”, ông nói và cho rằng sự hấp dẫn của mạng xã hội, Tiktok để lại nhiều hệ lụy với giới trẻ.

Về phần mình, ông Trần Lưu Quang cho biết các đại biểu sẽ cố gắng hoàn chỉnh luật, nghị định thông tư liên quan nhưng người dân cũng phải hiểu và có ứng xử đúng để tự bảo vệ mình, nếu không sẽ trả giá đắt.

Về cải cách hành chính, Bí thư TP.HCM nhìn nhận qua 8 tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, TP đã làm được việc rất lớn, trong có sự ủng hộ, đồng hành rất lớn của người dân. Bí thư Trần Lưu Quang cũng cho biết, TP đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý nên làm nhanh hơn.

“Tới một lúc nào đó, tôi tin rằng người dân sẽ làm sổ đỏ trên điện thoại di động, sẽ không cần đi lên phường vì đã có cơ sở dữ liệu về đất đai, người dân chỉ cầm hồ sơ, bản gốc đối chiếu để lấy sổ đỏ về. Bà con sẽ không mất công đi tới đi lui, mà nhất là không còn cò đất nữa”, ông nói thực tế khi đã có trải nghiệm ở một địa phương và khẳng định đó là điều TP mong muốn, phải thay đổi cách làm và tin rằng thời gian tới sẽ khá hơn nhiều.

Hơn nữa, khi thực hiện trực tuyến, nếu hồ sơ còn sai sót cũng sẽ được hệ thống hướng dẫn chỉnh sửa ngay, người dân không phải đi lại nhiều lần.

An ninh trật tự tại TP.HCM ‘tốt nhất từ trước đến giờ’

Bí thư Trần Lưu Quang cũng thông tin đến cử tri rằng TP.HCM đang tập trung xử lý các tồn tại kéo dài và triển khai các nhiệm vụ lớn theo chỉ đạo của Trung ương như giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường và phòng chống ma túy. TP.HCM cũng đặc biệt chú trọng phòng chống lãng phí và tháo gỡ các dự án tồn đọng do vướng mắc pháp lý.

Từ trái qua, từ trên xuống là các ứng viên: PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV. Ảnh: THANH THÙY

Về an ninh trật tự, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định tình hình an ninh trật tự tại TP.HCM là ‘tốt nhất từ trước đến giờ’.

“Nhiều du khách quốc tế và các cơ quan ngoại giao đều nhìn nhận đi ban đêm ở TP.HC ở khu vực trung tâm, kể cả chợ đêm không còn bị giật túi xách, không còn bị giật điện thoại nữa”, ông nói và cho rằng đây là sự nỗ lực của lực lượng chức năng và hệ thống chính trị, trong đó có sự chung tay của bà con ở các khu vực đó.

Ông Quang cũng nhấn mạnh TP.HCM đang đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu trở thành địa bàn cơ bản không có ma túy, bởi đây là vấn đề gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc đầy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Theo ông, TP.HCM trở thành nơi đáng sống không chỉ là phát triển hạ tầng mà còn phải chăm lo đời sống cộng đồng, tình làng nghĩa xóm và các không gian văn hóa.

Về vấn đề chỉnh trang đô thị, hạ tầng, ông cũng chia sẻ với cử tri và nói với tư cách lãnh đạo TP ông ghi nhận và sẽ thúc đẩy tiến độ các dự án.