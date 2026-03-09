Bí thư Khánh Hòa: Sẽ thiết lập nhiều kênh tiếp nhận ý kiến người dân 09/03/2026 17:54

(PLO)- Ông Nghiêm Xuân Thành cam kết duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thiết lập nhiều kênh thông tin để lắng nghe và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Ngày 9-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở nhiều địa phương trên địa bàn.

Tại đơn vị bầu cử số 1, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cam kết nỗ lực thực hiện phương châm "gần dân, sát dân, trách nhiệm và quyết liệt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội" của địa phương cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Ông Nghiêm Xuân Thành cùng các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử. Ảnh: XH

Ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh việc được hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Khánh Hòa là niềm vinh dự lớn, đồng nghĩa với trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh.

Trong chương trình hành động, ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

"Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi cam kết sẽ gần dân, sát dân, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tổ chức tiếp xúc định kỳ, thiết lập nhiều kênh thông tin để lắng nghe và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân", ông Thành nói.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng cam kết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri sẽ được phản ánh trung thực, kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, với tư cách đại biểu được tín nhiệm, ông sẽ theo dõi, đôn đốc việc giải quyết để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Tại buổi tiếp xúc các cử tri nêu nhiều ý kiến đối với các đại biểu. Ảnh: XH

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, ông sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đóng góp ý kiến đối với các dự án luật. Đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo ông, hệ thống pháp luật cần tiếp tục được hoàn thiện để tháo gỡ các "điểm nghẽn", tạo động lực cho phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, với cương vị Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Thành cho biết sẽ tận dụng vai trò đại biểu Quốc hội để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của địa phương. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tranh thủ nguồn lực từ Trung ương nhằm đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông và các dự án trọng điểm.

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh.

Ngoài ra, ông Thành cũng định hướng phát triển Khánh Hòa theo hướng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp, năng lượng xanh - sạch, du lịch chất lượng cao, phát triển đô thị thông minh và nông nghiệp công nghệ cao. Những lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nghiêm Xuân Thành cam kết thiết lập nhiều kênh để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của dân. Ảnh: XH

Theo đó, ông sẽ kiến nghị các chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu. Công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Đồng thời, ông cam kết tăng cường giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và bộ máy chính quyền các cấp.

Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri để có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Khánh Hòa và đất nước.