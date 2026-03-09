Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Đắk Lắk

Ngày 9-3, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kiểm tra thực tế, làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk.
Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành các văn bản liên quan, tổ chức nhiều cuộc họp, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 102 xã, phường, có kiểm tra lặp lại.
Theo ông Triết, dù người mới, việc mới, địa bàn mới nhưng các đơn vị đều bảo đảm công tác chuẩn bị bầu cử. Các ứng viên ứng cử lần này được cử tri đánh giá cao, có chất lượng. Đến nay, chưa có ứng viên nào bị bỏ tên sau khi niêm yết danh sách ứng cử.
Ngoài ra, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tiếp thu, xây dựng phương án dự phòng và yêu cầu tất cả các điểm bầu cử đều phải xây dựng phương án dự phòng ở tất cả các điểm bỏ phiếu.
Đối với các điểm đông cử tri như phường Buôn Ma Thuột, phường Tuy Hòa, ông Triết cho biết tỉnh đã xây dựng phương án, thời gian bỏ phiếu để tránh ùn tắc giao thông trong ngày bầu cử.
Ông Trần Sỹ Thanh nói qua báo cáo, kiểm tra thực tế, ông đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ở Đắk Lắk. Ủy ban bầu cử Đắk Lắk đã nắm chắc tình hình, chủ động các phương án, bám sát hướng dẫn của Trung ương, Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Ông Thanh yêu cầu cả hệ thống chính trị Đắk Lắk tuyệt đối không chủ quan, phải tập trung lực lượng, tuyệt đối đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho ngày hội bầu cử. Đồng thời, tăng cường công tác dự báo tình hình, đưa ra các tình huống cụ thể, tình huống phát sinh để xử lý, không để bị động, bất ngờ.
“Đắk Lắk có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Tôi tin tưởng Đắk Lắk sẽ tổ chức thành công ngày hội non sông và phải thành công tốt đẹp”- ông Thanh nói.
Đắk Lắk có hơn 2,4 triệu cử tri
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tỉnh này có năm đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 819 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, với 2.120 khu vực bỏ phiếu.
Đến nay, danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết tại trụ sở của 102 xã, phường, các điểm bầu cử tại hội trường thôn, buôn, tổ dân phố theo đúng quy định pháp luật. Toàn tỉnh có hơn 2,4 triệu cử tri.
Toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ bầu 15 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 84 đại biểu HĐND tỉnh, 2.445 đại biểu HĐND cấp xã.